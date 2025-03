“Ronduit crapuleus gedrag”: dronken wegpiraat met rijverbod maait man opzettelijk omver omdat die weg versperde na aanrijding in Oostende

Ondanks een rijverbod reed een 34-jarige Oostendenaar in dronken toestand met zijn Tesla twee geparkeerde voertuigen aan en sloeg op de vlucht. Angelo J. maaide daarbij een man overhoop, die hem de weg versperde. “Hij reed vol gas op het slachtoffer af”, aldus de procureur, die 45 maanden cel vroeg.

De feiten speelden zich af in de Oostendse Vuurtorenwijk. Op 25 juni vorig jaar reed Angelo J. kort na middernacht met zijn Tesla twee geparkeerde voertuigen aan. De dronken dertiger probeerde te vluchten, maar twee getuigen gingen op de rijbaan staan en versperden hem de weg. Tot drie keer toe maakt J. aanstalten om de mannen omver te rijden. De vierde keer bleef het evenwel niet bij dreigen.

Een van de mannen kon nog net op tijd wegduiken, maar de andere werd opgeschept en vloog volgens nog een andere getuige over de Tesla om vervolgens op het asfalt neer te ploffen. “Hij reed vol gas op het slachtoffer af. Voor hetzelfde geld hadden we vandaag niet in deze zaal gestaan, want een wagen kan immers een moordwapen zijn”, verwees procureur Fauve Nowé naar het mogelijk assisenproces, mocht het incident een dodelijke afloop hebben gekend.

J. ging er uiteindelijk toch vandoor en liet rond 1.30 uur aan de politie weten dat zijn Tesla gestolen was door zijn partner en een vriend. De partner lag volgens zijn ouders in de zetel te slapen. Maar tóch verklaarde hij dat hij achter het stuur zat van de Tesla. “Totaal ongeloofwaardig”, ging procureur Nowé verder. “De beklaagde voldoet bovendien volledig aan de persoonsbeschrijving van de bestuurder.”

Uiteindelijk gaf J. toe dat hij zelf met de Tesla reed. “De beklaagde kroop in beschonken toestand achter het stuur, maar zette zijn partner onder druk om een valse verklaring af te leggen. Zelf had hij immers een rijverbod lopen. Dit was ronduit crapuleus gedrag”, besloot de procureur.

Naast zeven veroordelingen voor verkeersinbreuken liep de Oostendenaar in het verleden ook al vier correctionele veroordelingen op, onder meer voor valse bommeldingen. Begin 2021 kreeg hij in beroep 40 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor opzettelijke brandstichting in zijn toenmalige café. Deze keer riskeert hij 45 maanden cel.

Volgens de verdediging gingen de mannen die voor de Tesla sprongen, zelf over de schreef. “Ze sloegen met een hondenketting op de motorkap van de wagen van mijn cliënt”, pleitte advocaat Hans Beerlandt. “Dit was verkeersagressie. Bovendien ontkent mijn cliënt met klem dat hij die man heeft aangereden. Hopelijk kan een stevige werkstraf volstaan, want 45 maanden cel is er zwaar over.”

De rechtbank doet uitspraak op 13 mei. (AFr)