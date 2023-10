Roeselarenaar ontkent mishandeling stiefzoontje (2,5): “Die dijbeenbreuk was een ongeluk”

Een 31-jarige man uit Roeselare ontkent voor de Brugse rechtbank met klem dat hij zijn stiefzoontje mishandelde. Toen het jongetje met een dijbeenbreuk in het ziekenhuis belandde, stelden de artsen meerdere oude letsels vast. “Maar hij heeft hem nooit met opzet pijn willen doen”.

De moeder van het slachtoffer begon in mei 2020 een relatie met S.V. Volgens de vrouw vertoonde haar zoontje sindsdien steeds vaker blauwe plekken. Op 7 februari 2021 werd het toen 2,5 jaar oude jongetje met een spiraalbreuk in het dijbeen in het ziekenhuis opgenomen. “Hij is in Kortemark uitgegleden in de sneeuw”, loog V. daarover. Pas zeven maanden later bekende V. dat de jongen zijn dijbeen brak toen hij hem in Roeselare op de arm droeg en zijn broek recht wou trekken. “Ik moet daarbij aan zijn beentje hebben gedraaid”, klonk het. “Toen ik hem op de grond plaatste, mankte hij.”

In het ziekenhuis werden evenwel sporen vastgesteld van oude breuken van het sleutelbeen en de onderarm. Het jongetje bleek ook al een hersenbloeding te hebben gehad en vertoonde ook een slecht genezen scheur in de lipband. Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche erkende dat het jongetje motorisch erg onhandig was. “Maar dat kan niet alle verwondingen verklaren”, aldus de procureur, die een passende straf vroeg voor S.V.

Onhandigheid

Volgens haar advocaat had de dijbeenbreuk ook voor de moeder zware gevolgen. “Pas twee jaar na de feiten werd het kind terug aan mijn cliënte toegewezen”, pleitte meester Randall Huysentruyt. “De verwondingen doken steevast op als het jongetje alleen met de beklaagde was geweest.”

De verdediging vroeg over de hele lijn de vrijspraak. “Dat hij niet meteen de waarheid heeft verteld is een grote stommiteit waar mijn cliënt zich voor schaamt”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Die dijbeenbreuk was een ongeluk. Hij heeft dat jongetje nooit met opzet pijn willen doen. Ondergeschikt vraag ik een herkwalificatie naar onopzettelijke slagen en verwondingen.”

Meester Dens wees ook op de onhandigheid van het slachtoffer. “Ook vóór de relatie van de moeder met mijn cliënt was het jongetje al vaak ten val gekomen. Dat heeft de moeder zelf verklaard. Ook andere familieleden verklaarden dat het kind toen al vaak blauwe plekken vertoonde.” De rechtbank doet uitspraak op 16 november. (AFr)