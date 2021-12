Roeselaarse politie en brandweer komen tussen in vechtpartij, twaalf verdachten geïdentificeerd

Brandweer en politie moesten zaterdagavond omstreeks 20.30 uur tussenkomen op het Stationsplein. In het station was een vechtpartij ontstaan waarbij een tiental personen betrokken geraakte.

De politie snelde ter plaatse en trof nog verschillende betrokkenen in de omgeving van het station aan. Een van die betrokkenen raakte gewond en werd met een ambulance weggevoerd. De brandweer kwam ter plaatse om een bloedspoor te verwijderen.

Na de vechtpartij van afgelopen zaterdagavond aan het station heeft de politie twaalf personen geïdentificeerd. Het gaat om Roemenen en Tsjetsjenen die in het station met elkaar slaags geraken en daarna even hun ruzie buiten het station verderzetten. De vechtpartij vond zaterdagavond omstreeks 20 uur plaats. Twee groepen begonnen met elkaar te vechten in het station. Daarna ging de vechtpartij buiten verder.

De politie werd op de hoogte gebracht van het voorval en snelde kort na het uitbreken van de ruzie ter plaatse. Verschillende betrokken werden zaterdag nog ter plaatse aangetroffen, anderen werden inmiddels opgespoord.

“Dankzij de snelle aanwezigheid van onze diensten en de camerabewaking hebben we twaalf mensen kunnen oppakken en identificeren. Het gaat om Roemenen en Tsjetsjenen”, aldus Carl Vyncke, persverantwoordelijke van de politiezone RIHO. De twaalf betrokkenen worden nu allen ondervraagd. Omdat velen onder hen het Nederlands niet machtig zijn worden er tolken ingeschakeld om de betrokken te verhoren. Bij het voorval geraakten zaterdagavond twee mensen gewond. De brandweer moest ter plaatse komen om een bloedspoor te verwijderen.