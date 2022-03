Rivaliserende jongeren spraken af voor groepsgevecht aan Minnewater

Twee rivaliserende jongerenbendes hebben vorige week woensdag zwaar gevochten in het Minnewaterpark. Het stadspark deed zijn liefdevolle naam geen eer aan. De tweede ronde aan het station vrijdag ging gelukkig niet door. De lokale politie onderzoekt de zaak.

De lokale politie werd nooit verwittigd van de vechtpartij en heeft dus ook voorlopig geen pv’s opgesteld. De reden daarvoor is volgens burgemeester Dirk De fauw de volgende: “Er waren geen slachtoffers, enkel daders. Geen enkele jongere heeft klacht ingediend. Zelfs de buurtbewoners hebben de politie niet opgebeld.” Pas nadat een filmpje op sociale media circuleerde, kwamen de feiten aan het licht. “De politie heeft de beelden geanalyseerd en kwam te weten dat de twee jongerenbendes donderdag of vrijdag opnieuw wilden clashen aan het station in Brugge. Er was verhoogde politiewaakzaamheid, maar de bendes daagden niet op”, zegt de burgemeester.

De feiten zijn voor Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (VB) een aanleiding om nultolerantie te eisen in het Minnewaterpark: “Dat stadspark, waar nota bene gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) huwelijken wil laten doorgaan, is de afgelopen jaren steeds meer het toneel van geweld, vechtpartijen, drugsdelicten, geluidsoverlast en vandalisme. Halfslachtige maatregelen werden genomen of aangekondigd, maar van een kordate aanpak komt niets in huis.” Volgens Stefaan Sintobin (VB) is duidelijk te horen dat de bendes bestaan uit jonge allochtonen die hevig te keer gaan: “Allahu Akbar hoor je verschillende keren roepen en aan het accent te horen gaat het duidelijk om jongeren van vreemde origine.”

Plaatsverbod

Sintobin eist een plaatsverbod voor bepaalde jongeren. Hij wil zelfs dat de lokale politie invallen organiseert in bepaalde scholen met concentraties van jonge allochtonen. Hij wil dat de politie jongeren oppakt en doorverwijst naar het gerecht: “Er is nood aan meer en frequentere zichtbare politieaanwezigheid, gecombineerd met anonieme patrouilles. Maar ook aan extra camera’s op gevoelige plaatsen, een dagelijkse aanwezigheid van stadswachten in het park en intensieve identiteitscontroles aan het station.”

Stefaan Sintobin, die waarschuwt voor de import van grootstedelijke problemen door allochtonen, wil burgemeester Dirk De fauw over dit dossier interpelleren tijdens de volgende gemeenteraad. Op de uitlatingen van het oppositieraadslid reageert Dirk De fauw als volgt: “Binnenvallen in scholen? Dat doet mij denken aan de tijd van de Waffen SS. Daar is geen sprake van. We zullen toch geen scholen met duizenden leerlingen traumatiseren en stigmatiseren omwille van een groep jongeren die een afspraak maakte om eens op elkaar te kloppen?” (Stefan Vankerkhoven)