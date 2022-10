Rijverbod en boete voor man die over voet van seingever rijdt

Een 30-jarige man uit Roeselare moet 2.000 euro boete betalen en mag een maand niet met de auto rijden vanwege zijn rijgedrag tijdens de Jempi Duo Tijdrit vorig jaar. Hij negeerde toen zeven verbodsborden, een seingeefster moest springen voor haar leven, en even verder reed hij over de voet van haar man, ook seingever.

De eerste editie van de Jempi Duo Tijdrit vond plaats in en rond Roeselare op 22 augustus 2021. Het parcours van de wielerwedstrijd was volledig afgesloten, maar daar trok de 30-jarige C.C. zich niets van aan. Twee seingevers, een koppel, wilden hem tegenhouden. De man negeerde verschillende verbodsborden en reed gewoon door.

“Ik moest uit de weg springen en ging daarbij door mijn knie”, zei de vrouw. Een paar straten verder stond haar echtgenoot opgesteld als seingever. Hij probeerde op zijn beurt om de man tegen te houden. “Ik kon hem wel staande houden”, zei de seingever in de rechtbank. “Hij zei dat hij achteruit zou parkeren en vroeg of ik even wilde kijken of het goed ging. Toen ik langs zijn auto naar achter liep, stoof hij weg. Daarbij is hij over mijn voet gereden. Ik liep een open wonde en gescheurde gewrichtsbanden op.”

De man was behoorlijk onder de indruk. “Ik ben al dertig jaar seingever, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben nog altijd seingever, hoewel ik nu toch sneller schrik heb.”

Opmerkelijk is dat de bestuurder alles ontkende. Daar ging de rechter echter niet in mee. Naast de boete en het rijverbod moet hij ook slagen voor medische, psychologische, theoretische en praktische proeven. (JF)