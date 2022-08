Raynaldo Wybaillie (85) tijdens kermisweekend in Wervik overvallen: “Veel geluk dankzij mensen met burgerzin”

Op de terugweg naar zijn appartement aan de Leiekaai is zaterdagavond Raynaldo Wybaillie (85) uit Wervik overvallen. Een 18-jarige jongeman duwde hem van zijn fiets, bedreigde hem met een groot mes en ging er met zijn fiets en portefeuille vandoor. Twee getuigen schoten ter hulp en konden erger vermijden. Ze stormden af op de dader, maar die liep weg. “Ik dacht dat het slecht zou aflopen”, zucht Raynaldo.

“Ik heb veel geluk gehad dankzij de hulp van mensen met veel burgerzin. De fantastische kermisdagen in Wervik met daarbij de sympathie van veel vrienden waren een echte en hechte steun. Hiervoor mijn oprechte dank.”

Raynaldo werd in 2009 door onze lezers verkozen tot de allereerste Krak van Wervik. In het AZ Delta campus Menen is in april 2020 zijn echtgenote Eliane Desmet (82) overleden aan het coronavirus. Raynaldo verhuisde van zijn villa in de Geluwesesteenweg naar een flat langs de Leieboorden. Hij begon levensverhalen vol emoties te schrijven: een lach en een traan. Zeven nummers resulteerden in ‘Een ceedeetje alleen voor jou’. Alle liederen werden opgedragen aan Eliane en bewerkt door muzikant Peter Derudder die zijn studio in de Ten Brielensesteenweg heeft. Voor de zang zorgde Nico Vantomme.

Via Oosthove

Rond 23 uur keerde de voormalige bouwaannemer en vanaf 1975 tot enkele jaren geleden uitbater van tennisclub Olympos op de Ten Brielensesteenweg met zijn fiets naar huis terug nadat hij tijdens het kermisweekend in Wervik nog iets had gedronken in café ’t Kapittel in de Ooievaarstraat.

“Via het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat reed ik op het brugje over de Sint-Jansbeek naar de betonbaan in het tweede deel van Oosthove richting mijn flat”, zegt Raynaldo. “Er is daar geen openbare verlichting. Plots vloog ik van mijn fiets. Iemand had me eraf geduwd en vroeg me in het Frans om geld en om mijn zakken te ledigen. Het was nauwelijks verstaanbaar. In mijn zakken had ik niets zitten en dat maakte hem blijkbaar boos. Zelfs nadat ik mijn telefoon en mijn tasje met portefeuille had afgegeven, gaf hij me plots een klap in het gezicht. Ik dacht dat hij me wou bewusteloos slaan.”

Dader gevat

“Plots hoorde ik lawaai en naderden zaklampen”, gaat Raynaldo verder. “Blijkbaar waren anderen op het lawaai afgekomen en konden ze de dader wegtrekken. Een meisje kende die kerel en maakte ruzie met hem. Meteen was ook de identiteit van die gast bekend. Hij bleek in de Speiestraat te wonen. Hij vluchtte met mijn fiets en tasje weg.”

Voor de politie was het een koud kunstje om de dader te vatten. De fiets was wat verderop achtergelaten en ook het tasje vonden de agenten terug, waarna ze het aan Raynaldo bezorgden.

Raynaldo werd met een ambulance naar het ziekenhuis AZ Delta in Menen overgebracht, maar houdt er behalve een dikke wang en wat blauwe plekken en kneuzingen niets aan over. “Het was toch flink schrikken”, besluit hij. “Zonder die voorbijgangers was het misschien nog slechter afgelopen. Ik ben hen dan ook dankbaar. Ook de politie leverde goed werk.”

Twee daders

De agenten konden de 19-jarige dader, die woont in een flat in de Speiestraat, en zijn 18-jarige vriendin oppakken. Ze worden verdacht van diefstal met geweld bij nacht met verzwarende omstandigheden. Het parket besliste ze voor de onderzoeksrechter te leiden met het oog op een aanhouding.

Raynaldo mocht ondertussen zondag het ziekenhuis verlaten. Volgens buurtbewoners uit de Speiestraat zijn er al langer problemen met de dader en zijn vriendin en moest het vroeg of laat slecht aflopen. (Erik De Block)