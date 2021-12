Profbokser opnieuw voor rechter voor vier vechtpartijen

Een 31-jarige profbokser is in beroep veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel voor vier vechtpartijen in het Brugse uitgangsmilieu in 2019 en 2020.

In februari 2019 was S.D. betrokken bij drie vechtpartijen in Brugge. De ex-buitenwipper van Club D. deelde 1 februari 2019 slagen uit aan een caféklant. Bij een andere vechtpartij later op de maand trof de politie een man aan op de grond met een bloedende hoofdwonde. Op nog een andere avond gaf hij zijn ex-baas een slag in de ribben. Voor elk van de drie vechtpartijen kreeg hij zes maanden cel. Op 2 januari 2020 was hij in Brugge opnieuw betrokken bij een vechtpartij. Hij was zo opgefokt dat hij iemand een kopstoot gaf. Hiervoor kreeg hij een jaar cel.

In het verleden werd hij ook al verschillende malen voor slagen veroordeeld. In januari dit jaar werd hij door het hof nog veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Die lopen volgens zijn advocaat prima. De voormalige buitenwipper die nu als professioneel bokser aan de kost komt, werkt nu ook bij Volvo en verhuisde naar Gent. Hij won intussen al alle drie zijn profkampen. “Sinds die feiten van 2 januari vorig jaar is niks meer gebeurd. Het boksen weerhoudt hem er ook van drugs of alcohol te gebruiken. Hij leeft ook zijn voorwaarden perfect na. Hij heeft zijn laatste kans gegrepen.”

Ook het openbaar ministerie vond 18 maanden plus een jaar cel fel overdreven en vorderde voor de vier vechtpartijen 12 maanden met uitstel onder voorwaarden. “Ik merk dat je je wilde haren letterlijke en figuurlijk kwijt bent”, merkte de procureur-generaal op. “Ik ben blij dat je weg bent uit het uitgaansmilieu in Brugge en deftig werk hebt gevonden. Bovendien verloopt dat uitstel onder voorwaarden prima, er is geen enkele klacht ook meer binnen gekomen over hem.”

Het leek hem dan ook een goed idee de straffen opnieuw met uitstel uit te spreken. Het hof volgde die redenering en veroordeelde de man tot 15 maanden cel met uitstel onder voorwaarden en een boete van 800 euro effectief. (OSM)