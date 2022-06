Proces op komst rond gewapende jongeman die hogeschool Vives in rep en roer zette

De 19-jarige jongeman uit Desselgem (Waregem) die begin oktober 2021 ‘gewapend’ op de hogeschoolcampus Vives in Kortrijk rondliep, zal zich binnenkort op een proces voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor bedreigingen en wapendracht. Het parket vorderde op de raadkamer de internering. “Maar we onderzoeken momenteel nog of de noodzaak daartoe bestaat en aan de wettelijke voorwaarden is voldaan”, aldus advocaat Stijn Dewolf.

Op 7 oktober 2021 zat Jules V. op de bus richting hogeschool Vives in Kortrijk. Hij raakte er aan de praat met een andere student en toonde in zijn jaszak ook iets wat op een vuurwapen leek. Aangekomen op de Vivescampus lichtte de student een leerkracht in en werd de politie verwittigd. Het startsein van een klopjacht met speciale eenheden die bijna een hele dag duurde. Zo’n 4.000 studenten op de Vivescampus bleven enkele uren in lockdown.

Airsoftwapen

Nadat V. kort na de middag in Waregem was gezien, gingen ook daar alle scholen en openbare gebouwen dicht. Omstreeks 18 uur werd hij uiteindelijk in Avelgem opgepakt. Hij had een airsoftwapen op zak. Dat is een wapen dat net echt lijkt, maar enkel plastic bolletjes afvuurt.

V. vloog 4 dagen in de cel maar mocht die daarna verlaten om hulp te krijgen in een residentiële gesloten instelling van een psychiatrisch ziekenhuis. Hij moest zich ook voor zijn drugsgebruik laten begeleiden. “Hij hoort niet thuis in de cel maar moet hulp krijgen”, vond advocaat Stijn Dewolf toen. De ouders van V. hadden drie weken voordien al geprobeerd hun zoon in de psychiatrie te laten opnemen, zonder resultaat.

Psychiatrische hulp

Acht maanden later verblijft Jules V. nog altijd in een instelling waar hij psychiatrische hulp krijgt. Het gerechtelijk onderzoek is ondertussen afgerond. Een gerechtspsychiater oordeelde dat hij aan een geestesstoornis leed. “Op basis van dat verslag vond het parket een internering noodzakelijk”, aldus Tom Janssens van het Kortrijkse parket. Maar daar kon zijn advocaat zich niet helemaal in vinden. Daarom verzette hij zich (voorlopig) tegen de gevraagde internering. Waardoor de raadkamer de zaak naar de correctionele rechtbank doorverwees. Daar zal in een openbaar proces over het lot van V. geoordeeld worden.

“Een internering kan ook daar nog uitgesproken worden”, aldus Stijn Dewolf. “Maar we willen eerst verder laten onderzoeken of die noodzaak bestaat. “Het parket is het met mij eens dat mijn cliënt verder hulp nodig heeft. Een internering kan echter pas wanneer aan strikte wettelijke criteria wordt voldaan. In België is er bovendien zo’n capaciteitstekort om geïnterneerden gepast te behandelen dat geïnterneerden vaak eerst vele maanden in een gewone gevangenis verblijven. Een internering opent misschien bepaalde deuren, al dan niet na wachttijd, maar sluit er ook veel, bijvoorbeeld naar vormen van vrijwillige hulpverlening. We willen de best mogelijke hulp voor Jules en dat binnen het juiste juridische kader.” (LSi)