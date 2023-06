‘President’ van motorbende No Surrender krijgt zeven jaar cel voor moordpoging en wordt meteen in de boeien geslagen

Voor de Brugse strafrechtbank is het doek gevallen over het proces rond een gruwelijke moordpoging bij motorclub No Surrender MC uit Zwevezele. Toenmalig ‘president’ van de club Angelo T. (47) kreeg zeven jaar effectieve celstraf en werd ter plaatse in de boeien geslagen. Volgens de rechtbank was het de Ardooienaar die besliste dat er ‘iets’ moest gebeuren. Nog zeven anderen werden schuldig bevonden aan poging tot moord. “Dit brutaal en excessief geweld had dodelijk kunnen aflopen”.

“Hij heeft de cocon van het motormilieu achter zich gelaten en heeft die ingewisseld voor de cocon van zijn gezin”. Advocaat Frank Scheerlinck ondernam donderdagochtend nog een ultieme poging om aan te tonen dat zijn cliënt Angelo T. (48) zijn leven heeft gebeterd. De voormalige ‘president’ van de Zwevezeelse motorbende No Surrender MC had zopas zeven jaar effectieve celstraf gekregen en het parket vroeg zijn onmiddellijke aanhouding. Maar ondanks het weerwerk van Scheerlinck werd de Ardooienaar ter plaatse in de boeien geslagen. Dat T. na zijn vrijlating gespot werd in kledij van een motorclub, en daarmee zijn voorwaarden schond, speelde daarbij een rol.

Volgens de rechtbank was het T. die de opdracht gaf voor de gruwelijke afranseling die clublid P.B. (52) in de nacht van 14 op 15 december 2018 moest ondergaan. De Bruggeling had schulden bij de club en had bovendien seksueel getinte berichtjes gestuurd naar de partner van een ander clublid. Hierop besliste T. dat er ‘iets’ moest gebeuren. Het kwam tot een zogenaamde ‘bad standing’ waarbij alle volwaardige leden of ‘full members’ van de club slagen mochten uitdelen aan P.B.

Martelen

Maar het pak slaag ontaardde al snel in afgrijselijke martelpraktijken. In het clublokaal in Zwevezele kreeg P.B. een regen van schoppen en slagen te verwerken. Hij kreeg een hamer naar het hoofd geslingerd en werd door ‘vice-president’ Ward T. (39) uit Roeselare met een bunsenbrander aan de hand bewerkt om zijn bankkaart en motorsleutels af te persen. Achteraf werd de man halfnaakt en in de vrieskou voor dood achtergelaten in een gracht in Moeskroen. Maar een alerte bewakingsagent zag hem rond 4.30 uur over straat zwalpen en redde zijn leven.

Bendeleider Angelo T., die tien jaar cel riskeerde, beweerde tijdens het proces dat Ward T. van zijn afwezigheid misbruik had gemaakt op zijn macht te laten gelden. “Mijn cliënt gaf één enkele slag en is daarna huiswaarts gereden”, pleitte Frank Scheerlinck. “Met al de rest had hij niets te maken.” De rechtbank hechtte daar donderdag evenwel geen enkel geloof aan. Dat er sprake was van een moordpoging staat volgens de rechtbank buiten kijf. “Dit brutaal en excessief geweld was een weloverwogen beslissing en had fataal kunnen aflopen.”

Naast Angelo T. werden nog zeven anderen – allen full members – veroordeeld voor poging tot moord. Ward T. kreeg vijf jaar effectief. Hij ontkende met klem dat hij de macht binnen de club wou overnemen, zoals Angelo T. beweerde. “Hij volgde enkel bevelen op”, pleitte meester Tina Houtman. Kopstuk Jelle P. (33) uit Roeselare kreeg eveneens vijf jaar effectieve celstraf. Voor Ward T. en Jelle P. werd de onmiddellijke aanhouding gevraagd maar afgewezen. De overige full members kregen tot vier jaar cel met uitstel.

Prospects

Vijf zogenaamde ‘prospects’ of kandidaat-leden, die tijdens de feiten buiten de wacht hielden, werden enkel schuldig bevonden aan de slagen en kregen tot 30 maanden cel. Een 40-jarige vrouw kreeg 100 uur werkstraf omdat ze in de wagen zat waarmee P.B. in Moeskroen werd gedumpt. Zij stond als enige niet mee terecht voor de moordpoging. Een vijftiende beklaagde werd vrijgesproken. Volgens de rechtbank is het onvoldoende bewezen dat hij bij de feiten aanwezig was.

Nathalie Aernoudts, de advocaat van het slachtoffer, kan leven met de uitspraak. “Dat de bendeleider mee veroordeeld is voor de moordpoging is een opluchting voor mijn cliënt”, zegt ze. “Hij was zeer formeel dat dat de man was die alles orkestreerde. Wat mijn cliënt meemaakte is te gruwelijk voor woorden. Hij had dood kunnen zijn en is sinds de feiten blind op zijn linkeroog. Maar ondanks alles is hij niet wraakzuchtig en heeft hij geen leedvermaak. Hij denkt ook aan de families van die mensen.”

Volgens meester Aernoudts heeft P.D. zich sinds de feiten herpakt. “Ook al draagt hij blijvend de gevolgen”, zegt ze. “Maar het allemaal nog veel erger kunnen aflopen. Zijn sterke moraal heeft hem op de been gehouden. Al blijft hij zich afvragen waarom hij op zo’n ongezien brutale wijze moest aangepakt worden.” (AFr)