Politiehond Storm terug actief na incident tijdens interventie

“Positief nieuws uit eigen rangen: politiehond Storm is terug actief op dienst”, zo staat te lezen in een persbericht van de politie van Oostende. De trouwe viervoeter was een weekje out na een incident tijdens een interventie.

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni, diende de politie van Oostende tot twee maal tussen te komen in een hotel. Vier hotelgasten zorgden er herhaaldelijk voor heibel en stennis. Om de aanhoudende overlast te doen ophouden, werd de politie ter plaatse gevraagd om de hotelgasten buiten te zetten. Op de parking van het hotel stelde één van het viertal zich dusdanig agressief op dat inzet van de politiehond noodzakelijk was. Bij het neutraliseren van de man kreeg politiehond Storm enkele schoppen en slagen.”

Storm was even out met enkele kneuzingen. Eind vorige week kreeg de sterke en trouwe politiecollega groen licht van de dierenarts om de dienst te hervatten. Afgelopen weekend draaide Storm zonder problemen twee shiften mee in de uitgaansbuurt.