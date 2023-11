Politie zoekt verdachte en getuigen van slagen en verwondingen in Oostende

Politie en parket zijn op zoek naar een jonge man die er van verdacht wordt opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegediend aan minstens drie slachtoffers op de Zeedijk van Oostende in de nacht van 27 op 28 mei 2023.

De verdachte werd door meerdere bewakingscamera’s in de stad gefilmd. Op de beelden is te zien dat de verdachte op de Zeedijk rondhangt in een groep met vijf andere jongeren. In de Madridstraat en de Langestraat werd hij gefilmd met een jonge vrouw aan zijn zijde.

De verdachte is een jonge man van rond de 20 jaar oud en ongeveer 1m80 lang. Hij heeft donker, halflang krullend haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere jeansbroek, een grijze trui van het merk Adidas, een zwarte jas en zwarte schoenen.

De onderzoekers doen ook een oproep aan de vijf jongeren alsook de jonge vrouw om zich te melden bij de politie.