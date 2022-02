Politie zoekt man die jongen in elkaar ranselt op Marie-Joséplein in Oostende

Op woensdag 10 november 2021 omstreeks 13.17 uur werd een 25-jarige man zwaar toegetakeld op het Marie-Joséplein in Oostende. De verdachte werd gefilmd door de bewakingscamera’s.

Het slachtoffer zat op een muurtje te wachten op de bus om naar huis te gaan. De verdachte stapte op hem af en wilde hem zogezegd een hand geven, maar gaf een kopstoot in de plaats en wandelde weg. Even later keerde de verdachte terug en vroeg hij een sigaret. Het slachtoffer weigerde waarop de verdachte zelf op zoek ging naar een sigaret in de broekzakken van het slachtoffer.

Mentale beperking

Wanneer de jonge man zich probeerde te verzetten, deelde de verdachte enkele slagen uit in het gezicht van het slachtoffer. De jonge man heeft een mentale beperking en kon zich moeilijk verdedigen.

Een vrouw die getuige was van de feiten heeft nadien het slachtoffer geholpen. De politie zou graag deze vrouw willen spreken. Zij heeft mogelijks belangrijke informatie.

Beschrijving van de verdachte

De man is vermoedelijk 25 à 30 jaar oud en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar en zware wenkbrauwen.

Hij droeg een rode jas met kap en een blinkende rits met op de linker bovenarm een wit logo met zwarte letters. Hij droeg eveneens een opvallende hoody met het opschrift ‘NICCE Londen’, een lichtbruine broek en zwarte sneakers met witte zolen.

De man spreekt Nederlands, want hij vroeg in het Nederlands een sigaret aan het slachtoffer. Op de bewakingsbeelden is ook te zien dat de verdachte zich heel vreemd gedraagt. Op een bepaald moment zien we hem met zijn armen zwaaien en na de feiten gaat hij op de grond liggen.