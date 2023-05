Politie Westkust onderzoekt vandalisme aan geparkeerde wagen in Nieuwpoort

De politie Westkust onderzoekt een geval van vandalisme aan een auto in Nieuwpoort. Een raam van een wagen werd ingegooid.

De eigenaar van een Nissan Primastar die in de Veurnestraat in Nieuwpoort woont, stelde dinsdagmiddag vast hoe een raam van zijn wagen werd ingegooid. In de nabijheid werd een steen gevonden. Wie de steen door de ruit links vooraan van de geparkeerde wagen gooide, is niet duidelijk.

De eigenaar diende klacht in bij de politie die de zaak onderzoekt. Uit de wagen werd alvast niets gestolen. Het lijkt puur om een geval van vandalisme te gaan. Voorlopig is er geen spoor naar de vandalen. (JH)