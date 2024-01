Politie trekt pistool voor dronken vrouw met keukenmes: vier maanden celstraf met uitstel

Een 32-jarige vrouw uit Koekelare heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden celstraf met uitstel gekregen voor verboden wapendracht en vernielingen.

Op 11 oktober vorig jaar stond S.P. op straat te zwaaien met een keukenmes. De vrouw was ook luid aan het roepen en de politie kwam ter plaatse. De agenten trokken hun pistool om de vrouw te dwingen het mes weg te gooien. Hierop werd ze in de boeien geslagen.

Uit de verhoren bleek dat S.P. ruzie had gehad met haar vriend. Onder invloed van alcohol en medicatie had ze met stenen een raam van zijn wagen aan diggelen gegooid. Ze wou niet dat haar vriend vertrok. Toen die dit uiteindelijk toch deed, was ze binnen het mes gaan halen.

S.P. ontkende dat ze mensen bedreigde met het mes. De vrouw kampt met een depressie. De rechtbank hield voorts rekening met haar blanco strafblad. (AFr)