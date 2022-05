Politie schiet gewapende man neer in Eernegem

Na problemen in een woning heeft de politie een gewapende man neergeschoten.

Dat bevestigt burgemeester Lieven Cobbaert zaterdag.

De politie was ter plaatse in een woning na melding van problemen, toen de man gewapend bleek te zijn. Uit zelfverdediging zou de politie de man neergeschoten hebben.

De man in kwestie ligt onder bewaking in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft geen verdere commentaar.

Later meer.