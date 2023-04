Politie pakt twee mannen op die zwaar slaags raken aan schoolpoort in Diksmuide voor ogen van kinderen

Twee mannen werden dinsdagmiddag door de politie opgepakt nadat ze zwaar slaags raakten met elkaar aan een schoolpoort in Diksmuide. Het ging om een hevig gevecht voor de ogen van heel wat andere ouders, leerkrachten en vooral: heel wat kinderen. Aanleiding was een discussie over het opvangrecht van een jongetje. Er wordt geschokt gereageerd en de school verspreidde een mail naar de ouders. “Het is stuitend dat volwassenen niet aanvoelen dat ze hun persoonlijke conflicten niet fysiek kunnen oplossen voor de ogen van kinderen”, meldt de school.

Het incident deed zich dinsdagmiddag even voor 16 uur voor aan de schoolpoort van de vrije basisschool Sint-Niklaas tussen de De Breyne Peellaertstraat en de Vismarkt in het centrum van Diksmuide. Alles leek eerst rustig te zijn toen heel wat ouders aan het wachten waren op de schoolbel om de kinderen op te halen. Plots stormde een man naar voren en raakte vrijwel tot bloedens toe slaags met een andere man.

Personeel van de school reageerde onmiddellijk en verwittigde de politie. Zij kwamen ook snel ter plaatse en konden beide heethoofden boeien en meenemen. “Het gaat om twee dertigers uit Diksmuide van Palestijnse afkomst”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder.

“De ene is de vader van het kind dat op school werd afgehaald, de andere is de nieuwe vriend van de moeder. Kennelijk raakten ze slaags in een discussie over wie het kind mocht meenemen. Een juf die tussenbeide wou komen, kreeg ook een duw te incasseren. We hebben beide mannen meegenomen voor verhoor waarna ze mochten beschikken. Het is nu aan het parket om te oordelen over het dossier.”

Voor ogen van kinderen

Door het gevecht ontstond flink wat commotie net buiten de schoolpoort. Heel wat ouders, leerkrachten en vooral heel wat kinderen waren getuige van het gevecht en reageerden geschokt. De school verspreidde daarom snel een reactie naar de ouders om hen op de hoogte te brengen. “We betreuren het heel erg dat enkele kinderen op onze school getuige zijn geweest van een vechtpartij tussen twee volwassen mannen dicht bij de schoolpoort”, klinkt het.

“Een leerkracht heeft snel de politie verwittigd. Deze zijn dan ook meteen gekomen om de agressie te stoppen. Het is stuitend dat mensen niet aanvoelen dat hun persoonlijke conflicten niet fysiek opgelost raken en zeker niet waar kinderen bij zijn. We vinden dit zeer erg. We hebben dit nog nooit meegemaakt en hopen dat dit nooit meer zal gebeuren. Als jullie kinderen last zouden ondervinden van de gebeurtenissen of geschrokken zijn dan kunnen ze zeker terecht bij hun leerkracht om hierover te praten.” (JH)