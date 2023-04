Politie pakt dronken man op die veertien wagens beschadigde in Nieuwpoort

Een dronken man is dinsdagavond flink te keer gegaan in het centrum van Nieuwpoort-Stad. De man was zo ver heen dat hij met behulp van een steekwagentje schade toebracht aan liefst veertien geparkeerde wagens.

De feiten speelden zich dinsdagavond af in de Kokstraat, in Nieuwpoort-Stad. Getuigen belden om 22.30 uur de politie omdat een man flink te keer ging in de straat. “Onze diensten kregen een melding dat een dronken persoon met een steekwagentje op auto’s aan het slaan was”, meldt politiezone Westkust. “Toen onze ploeg ter plaatse was, troffen we een 34-jarige man uit Nieuwpoort aan in de omgeving. De man was in het bezit van een steekwagentje en voldeed aan de beschrijving. De man was dronken en werd ter ontnuchtering opgesloten in onze cel. Uit nazicht bleek dat er veertien geparkeerde voertuigen in de Kokstraat schade aan het koetswerk opgelopen hebben. Volgens een getuige had de man met een steekwagen tegen de geparkeerde voertuigen gereden en op de wagens geslagen.”

De meeste schade aan de wagens betreffen krassen en builen. Wie schade zou hebben waarvan de politie nog niet op de hoogte is, wordt gevraagd dit te melden. (JH)