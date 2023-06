Politie op zoek naar groep amokmakers die diefstal met geweld pleegde op trein

Op dinsdag 24 januari stapte een groepje jonge mannen op de trein in Blankenberge, richting Genk. Ter hoogte van het station van Aalter pleegden ze een gewelddadige diefstal: de arm van een 65-jarige man werd klemgezet en ze gingen aan de haal met zijn horloge.

Op dinsdag 24 januari omstreeks 13.50 uur nam een 65-jarige man de trein in Blankenberge met bestemming Genk. In de inkomhal van het station van Blankenberge viel een groep jongeren op doordat die redelijk wat kabaal maakte. Dit groepje nam dezelfde trein als de man en ze zaten samen in een wagon. De man voelde zich niet op zijn gemak en stak reeds preventief zijn GSM en portefeuille weg.

Linkerarm in klem

Ter hoogte van het station van Aalter maakte de groep aanstalten om uit te stappen. Eén van de jongens wilde de man een “vuistje” geven. Deze wou niet provoceren en deed mee. Op dat moment werd zijn linkerarm vastgenomen en klemde de dader met zijn been het linkerbeen van het slachtoffer, zodat hij niet kon opstaan.

Op dat moment werd het polsuurwerk van het slachtoffer afgerukt.



Verdachte 1 is een jonge man van rond de 20 jaar. Hij heeft een getaande huid en een opvallend gebit. Hij droeg een bruine hoodie, een bruine trainingsbroek, een zwarte bomberjas, een zwarte pet van de New York Yankees en zwart/witte schoenen van het merk Adidas.

Verdachte 2 is een jonge man van rond de 20. Hij heeft een getaande huid en is een roker. Hij droeg een blauwe muts, een beige bodywarmer met opvallende tekst en logo op rug, en zwart/witte sneakers. Hij had ook een zwarte schoudertas bij zich.

Verdachte 3 is een jonge man van rond de 20 met een getaande huid. Hij droeg een beige/blauwe muts, een jas met kap en bontkraag, een donkere broek en donkere sneakers.

Verdachte 4 is een jonge man van rond de 20. Hij heeft een getaande huid, een baard, een snor en krullend haar. Hij is een roker. Hij droeg een blauwe hoodie, een zwarte bodywarmer, een donkere broek en blauwe sneakers.

Verdachte 5 is een jonge man van rond de 20. Hij heeft een getaande huid en een stoppelbaard. Hij is een roker. Hij droeg een jas van het merk Snipes met ruitjesmotief, een donkere (sport)broek met witte strepen ter hoogte van de kuiten en grijze sneakers met witte zool en zwarte rand.

Verdachte 6 : Een jonge man met een getaande huid. Hij droeg een grijze hoodie, een zwarte jas met kap en bontkraag, een donkere broek en donkere sneakers met witte rand.