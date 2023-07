Politie onderzoekt steekpartij in de Langestraat in Oostende

Het centrum van Oostende is maandagmiddag opgeschrikt door een steekpartij. In de Langestraat werd een man neergestoken, waarop de verdachte wegvluchtte. De politie sloot de omgeving af voor verder onderzoek.

“Kort voor 16 uur deed zich in de buurt van de Langestraat en Platformstraat een steekincident plaats waarbij minstens twee personen betrokken waren. Als gevolg van het incident werd een 40-jarige man uit Nieuwpoort gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de toestand van het slachtoffer en de identiteit van de verdachte kan momenteel geen verdere informatie worden vrijgegeven. Politie Oostende en Parket West-Vlaanderen voeren verder intensief onderzoek naar het voorval”, laat de politie weten.

Sporenonderzoek

De politie sloot de omgeving af en is een sporenonderzoek gestart. Onder andere camerabeelden uit de buurt zullen daarbij bekeken worden. Of de dader gevat is, is momenteel niet duidelijk. (MM)