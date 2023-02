Politie onderzoekt geval van dierenmishandeling in Blankenberge: baasje takelt hond lelijk toe

De politie van Blankenberge is een onderzoek gestart naar een geval van dierenmishandeling. De eigenaar van een American Bully schopte zijn hond zodanig hard, dat het dier moest geopereerd worden. De viervoeter zou lelijk toegetakeld zijn. “Verder onderzoek zal de precieze omstandigheden in kaart moeten brengen”, zegt woordvoerder Jan Maertens.

De politie kreeg zondagavond omstreeks 21.20 uur een verontrustend telefoontje binnen. In Park De Craene zagen getuigen hoe een man tegen zijn hond aan het schoppen was. Het beest zag duidelijk af, waarop de politie werd verwittigd. Zij konden ter plaatse effectief de eigenaar en hond aantreffen. “De hond was er relatief erg aan toe en was lelijk toegetakeld”, zegt politiewoordvoerder Jan Maertens. “Het werd uiteindelijk overgebracht naar een dierenarts voor verzorging. Ondertussen onderging het ook een operatie.”

Onderzoek gestart

Hoe het nu met de American Bully gaat, is niet duidelijk. Wél is de politie een onderzoek gestart wegens inbreuken op het dierenwelzijn. De eigenaar, een dertiger, zal uitgenodigd worden voor verhoor om een verklaring af te leggen. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de omstandigheden juist in elkaar zaten”, aldus Jan Maertens. Uiteindelijk zal het parket beslissen of de man zich moet verantwoorden voor de rechtbank. (MM)