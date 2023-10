Politie Kortrijk pakt man op die dreigt met jachtgeweer en samoeraizwaard

In Kortrijk is woensdagavond een gewapende man opgepakt die zich had verschanst in zijn woning. Eerder die dag moest de politie al ter plaatse komen nadat hij zijn huisgenoot had bedreigd met een samoeraizwaard. Hij werd opgepakt en zal worden verhoord.

De feiten vonden plaats in de Hoveniersstraat aan de achterkant van het station. Tijdens een discussie had een 64-jarige man zijn huisgenoot bedreigd met een samoeraizwaard. Daarop kwam de politie ter plaatse en nam de man mee.

“Later die namiddag kon hij opnieuw naar huis, maar toen is het helemaal geëscaleerd”, klinkt het bij het parket. “De man had zich met een jachtgeweer verschanst in de flat en dreigde ermee zichzelf iets aan te doen. Daarop werd het hele gebouw ontruimd. De flatgenoot was niet aanwezig dus van een gijzeling was geen sprake, maar hij heeft wel enkele keren geschoten in zijn appartement. Uiteindelijk slaagden de speciale eenheden erin om de man te overtuigen zich over te geven.”