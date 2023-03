Politie komt meermaals tussenbeide voor vechtpartijen tijdens fuif in Veurne

De jaarlijkse fuif Bal van het College van Veurne verliep dit jaar niet zonder incidenten. De politie en medische hulpdiensten moesten zaterdagavond verschillende malen tussenbeide komen voor vechtpartijen. Daarbij werden enkele mensen naar het ziekenhuis gebracht, zonder veel erg.

De fuif Bal van het College van Veurne ging afgelopen zaterdag door in evenementenzaal Furnevent in Veurne. Op de fuif zijn leerlingen boven de 16 jaar van het College aanwezig, tal van leerkrachten en ook andere fuifgangers.

Er is een heuse DJ line-up en normaal verloopt de fuif ook in een gemoedelijke sfeer. Dat was dit jaar iets anders want een uur lang waren er diverse opstootjes. Minstens vier keer moest een ziekenwagen worden opgeroepen en kwam de politie langsgereden voor incidenten.

Geïsoleerde incidenten

“Het ging telkens om geïsoleerde incidenten tussen 2.20 uur en 3.30 uur”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Het gaat dus niet om één grote vechtpartij. Telkens was er alcohol in het spel. Wanneer de drank is in de man is de wijsheid in de kan is hier wel van toepassing. In de fuifzaal houden sowieso leerkrachten een oogje in het zeil en is er ook security aanwezig. De meeste incidenten speelden zich dan ook buiten af. Telkens werd onze politieploeg verwittigd van een vechtpartij en gingen ze ter plaatse.”

“Omdat er steeds opnieuw een incident was besliste de politie om op de fuif aanwezig te blijven en daarna keerde de rust terug. Er werden verschillende mensen voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht maar niemand raakte ernstig gewond. Wij noteerden de identiteit van alle betrokken. Het gaat om mensen tussen de 17 jaar en dertigers. Zij zullen voor verhoor uitgenodigd worden.” De fuif liep uiteindelijk om 5 uur in goeie omstandigheden af.

(JH)