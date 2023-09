Politie kan confrontaties tussen supporters na Club-Besiktas vermijden: “Onze mensen grepen kordaat in”

De doortocht van de 1.500 Besiktas-fans in Brugge is zonder grote incidenten verlopen. Voor aanvang van de wedstrijd werden wel 27 supporters bestuurlijk aangehouden en ook na de wedstrijd had de politie de handen vol. Zo kwam het even tot een kat- en muisspelletje tussen de politie en kleine groepjes Clubsupporters en probeerden Turkse fans de confrontatie aan te gaan.

De Brugse politie was meer dan voorbereid op de komst van Besiktas en de 1.500 meegereisde fans. Om incidenten zoals 8 jaar geleden te vermijden, werden diverse maatregelen genomen. Op diverse toegangswegen naar het stadion voerde de politie verkeerscontroles uit en ook in de binnenstad was de politie zichtbaar aanwezig. In de loop van de dag werden 27 Turkse fans bestuurlijk aangehouden.

Bivakmutsen

Volgens de politie waren er genoeg aanwijzingen dat de Turken niet alleen in de binnenstad waren voor voetbalplezier, maar dat ze ook van plan waren om amok te maken. “Ze hadden ofwel geen ticket bij zich of ze deden uitschijnen dat ze slechte bedoelingen hadden. Zo hadden sommigen bivakmutsen op zak. De supporters die opgepakt werden, bleven in de politiecel tot na de match”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Uiteindelijk trok een optocht van enkele honderden fans door de binnenstad. Dat gebeurde zonder problemen.”

Kat- en muisspel

Ook ná de wedstrijd had de politie nog een hele tijd de handen vol. Al was dat niet enkel met de Turkse fans, maar ook met de eigen aanhang. “Al betrof het steeds een zeer kleine minderheid. Het overgrote deel van de supporters keer vlot en zonder problemen huiswaarts”, aldus Lien Depoorter, die wel bevestigt dat de politie enkele kleine figuurlijke brandjes moest blussen. “Meteen na het laatste fluitsignaal was er even een terugdringing van Clubsupporters die Turkse VIP-supporters wilden opzoeken. Onze mensen hebben daar meteen kordaat ingegrepen”, zegt de woordvoerster. Wie geïdentificeerd kon worden, mag zich nog aan een proces-verbaal verwachten.

Rond het stadion duurde het tot enkele uren na de wedstrijd vooraleer de rust volledig was teruggekeerd. “Op straat was er even dreiging van Turkse supporters die op zoek waren naar een confrontatie. Door tussenkomst van onze patrouilles keerden ze letterlijk en figuurlijk terug op hun stappen”, geeft Lien Depoorter nog mee. En nog rond het stadion kwam het even tot een kat- en muisspel tussen de politie en kleine groepjes Clubspoorters, maar ook dat werd snel in de kiem gesmoord. De politie bleef uiteindelijk tot een eind in de nacht bezig met patrouilleren en controleren. Dat deden ze onder andere om vermenging van supporters tegen te gaan. Grote incidenten bleven dankzij de zichtbare politieaanwezigheid uit. (MM)