Politie haalt beschonken chauffeur uit het verkeer die mogelijk betrokken was bij vechtpartij

In de nacht van zondag op maandag plukte de politie van Oostende een beschonken autobestuurder uit het verkeer, nadat die mogelijk betrokken was bij een vechtpartij.

Kort na 2 uur liep bij de politie van Oostende een melding binnen van een schermutseling in de uitgaansbuurt, waarbij één persoon (30) een slag kreeg. De politie was snel ter plaatse en kon het slachtoffer te woord staan. De mogelijke verdachten verlieten de plaats nog voor de politie ter plekke was, maar dankzij camerabeelden konden zowel hun identiteit als vervoermiddel worden achterhaald.

Kort voor 3 uur kon de bewuste auto worden aangetroffen in de wijk Hazegras. Aan het stuur zat een 39-jarige man, die tijdens de daaropvolgende controle een positieve alcoholtest aflegde en z’n rijbewijs niet op zak had. Hij bracht de nacht ter ontnuchtering in het cellencomplex door. De verdachte die de slag zou hebben uitgedeeld, kon niet meer worden aangetroffen, maar zijn identiteit is bekend. Alles zit vervat in een proces-verbaal en de politie voert verder onderzoek.