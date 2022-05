Politie en school nemen maatregelen na gevechten aan station van Diksmuide

Politiezone Polder, stad Diksmuide en de school ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide zijn sinds eind vorige week constant in overleg toen er aan het station van Diksmuide vechtpartijen losbraken waarbij scholieren betrokken waren. Er werd op sociale media voor maandagavond een gevecht ‘met messen en vuurwapens’ aangekondigd maar alles verliep rustig. ’t Saam betreurt de gang van zaken en neemt maatregelen.

Vorige week vrijdag rond 17 uur raakten een dertigtal jongeren slaags aan het station van Diksmuide. De politie kwam massaal ter plaatse om de jongeren uit elkaar te halen. Een jongeman van 19 jaar werd even gearresteerd omdat hij zich ook tegen de politie keerde. Bij de schermutselingen kon van een andere jongere een mes worden afgenomen. De vechtpartij was een uitloper van een eerder conflict donderdagmiddag na schooltijd buiten ’t Saam campus Cardijn. Het gaat om een ruzie tussen twee groepen van allochtone en autochtone jongeren, minderjarigen en meerderjarigen. Enkelen van hen lopen school in ’t Saam.

Verhoogd toezicht aan het station

Sinds vrijdagavond werden de gemoederen alsmaar meer opgehitst, vooral op sociale media. Het ganse weekend deden geruchten de ronde van een nieuwe zware vechtpartij maandag rond 16 uur. Daarbij zouden ‘messen en zelfs vuurwapens’ worden ingezet. De ene maakte reclame, de andere waarschuwde om weg te blijven. “Ook wij waren op de hoogte van de bedreigingen”, zegt commissaris Wim Merlevede van Polder. “Zeven ploegen zijn maandag na schooltijd lange tijd aanwezig geweest in het station maar alles bleef rustig. We zorgden ervoor dat er maximale beschikbaarheid was. Wijkinspecteurs waren ter plaatse, ploegen na hun shift bleven langer en er waren geen andere zaken gepland. Ook de komende dagen houden we verhoogd toezicht. We zijn ook in overleg met de stad en de school. We volgen de situatie nauw op.”

School betreurt situatie

De betrokken school zou ’t Saam campus Cardijn zijn. Intussen werden maatregelen genomen. Zo werd aan ouders gevraagd de leerlingen indien mogelijk zelf van school af te halen en moesten de andere op verschillende momenten de school verlaten, per graad. Zo werd de uittocht meer gespreid. De school riep de leerlingen ook op tot kalmte. “Vorige week donderdag, met Todayland: Festival op school en vrijdag met de sportdag waren voor onze school twee topdagen”, zegt directeur Bart Laleman. “Jammer genoeg werden deze na de schooltijd ontsierd door conflictsituaties in de omgeving van de school en het station. We betreuren ten sterkste deze situatie waarbij enkele leerlingen maar vooral derden betrokken waren. Dergelijke situaties keuren wij volledig af. We hanteren zoals steeds een nultolerantie tegenover geweld. In dat opzicht neemt de school volgens haar sanctiebeleid gepaste maatregelen ten aanzien van betrokken leerlingen die conflictsituaties opzoeken. Op die manier willen we de rust en de veiligheid zowel op school als in de omgeving garanderen.” (JH)