Politie en parket starten onderzoek na schokkende beelden van zinloos geweld in Gistel: “De daders zijn geïdentificeerd”

Opnieuw circuleert er een video op sociale media waarbij een jongen uit Gistel enkele rake klappen krijgt. In eerste instantie wordt hij nog geslagen door één leeftijdsgenoot, maar al snel delen ook twee anderen rake klappen uit. De politie maakte de zaak alvast over aan het parket. “De daders zijn geïdentificeerd”, klinkt het.

Jongere in elkaar geslagen

De beelden zijn wederom schokkend. Een jongeman kreeg zondag in Gistel enkele rake klappen te verwerken. De aanleiding is niet duidelijk, maar de jongen verweert zich niet. Dat zet de weg voor andere jongeren – in eerste instantie omstaanders – open om ook enkele rake klappen uit te delen. Op de beelden is te zien dat twee jongeren, vergezeld door enkele anderen, in gesprek zijn met elkaar. Tot een van hen hard uithaalt op het gezicht van zijn gesprekspartner.

In de video is ook te horen dat het slachtoffer vraagt wat hij misdaan heeft. Daar heeft de dader echter geen oren naar, zonder aarzelen deelt hij nog enkele rake klappen uit. Terwijl hij klappen en schoppen krijgt, blijft het slachtoffer vragen wat hij misdaan heeft. Als de jongen tegen een beschutting gedwongen wordt, krijgt hij nog een harde slag vol in het gezicht. Daarop gaat het slachtoffer door de knieën. Op dat moment komt nog een derde jongere zich moeien. Ook hij deelt een harde klap uit.

Het zijn schokkende beelden. Op die beelden is te zien hoe de jongeren duidelijk plezier beleven in wat ze net hebben gedaan. Ze schudden elkaar de hand, waarna nog enkele schoppen volgen. In een tweede video die ook op het internet circuleert is de jongen opnieuw te zien, duidelijk gewond in zijn gezicht. Hij wordt gevraagd om sorry te zeggen en wordt op de knieën gedwongen. De schrik is op het gezicht van het slachtoffer af te lezen, die zich uit schrik ook excuseert. Daarna krijgt hij opnieuw een harde trap.

Onderzoek loopt

De politie is alvast op de hoogte van het incident. “We zijn er inderdaad mee bezig”, duidt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “De daders werden ondertussen geïdentificeerd en het onderzoek loopt. De zaak is doorverwezen naar het parket.”

“Momenteel is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de zaak”, zegt woordvoerder bij het parket West-Vlaanderen Griet de Prest. “Maar we kunnen wel bevestigen dat er een onderzoek loopt. Het is nu wachten tot de processen-verbaal van de politiezone afgehandeld worden om verder te bekijken wat er nu moet gebeuren.”

Speler KEG Gistel betrokken

Voetbalclub KEG Gistel reageert op het zinloos geweld. Een van de daders is immers aangesloten bij de club. “Als KEG Gistel zijn wij op de hoogte gebracht van de verontrustende video waarin fysiek geweld te zien is”, klinkt het. “Helaas is hierbij een speler van onze club betrokken. KEG Gistel distantieert zich ten stelligste van dit gewelddadige gedrag. Als voetbalclub keuren wij elke vorm van geweld af. In overeenstemming met onze clubwaarden hebben wij besloten de betrokken speler te sanctioneren. Onze gedachten zijn bij het slachtoffer van dit incident.”