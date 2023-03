Piepjonge rappers terecht voor bewusteloos schoppen jongen (15) en stelen van zijn schoenen bij gewapende afpersing aan kerk van Moerkerke

Drie jongelui uit Brugge en Oostkamp riskeren voor de Brugse rechtbank tot 37 maanden effectieve celstraf voor een brutale afpersing aan de kerk van Moerkerke. Een vijftienjarige jongen werd daarbij bewusteloos gestampt en van zijn spullen beroofd. De daders graaiden zelfs zijn schoenen mee. “Achteraf namen ze met de buit fier een rapnummer op”.

Op 3 september vorig jaar trokken Oostkampenaar E.V. (19) en de Brugse broers R.C. (19) en N.C. (18) samen met nog een minderjarige kompaan naar de kerk van Moerkerke. E.V. had er via Snapchat afgesproken met twee minderjarigen – vijftien en zeventien jaar oud – om 60 gram hasj te verkopen. Iets wat hij achteraf wel ontkende. R.C. vergezelde hem omdat hij nog 125 euro tegoed had van de vijftienjarige.

Eenmaal ter plaatse probeerde E.V. het heuptasje van de vijftienjarige te stelen. De jongen sloeg op de vlucht waarop de broers de achtervolging inzetten. “Het slachtoffer liep tegen een paal en kwam ten val”, verduidelijkte procureur Fauve Nowé. “Hoewel hij aangaf dat hij zwart voor de ogen zag gaf de jongste broer hem enkele rake trappen. Zijn oudere broer werkte de klus af met een slag in het gezicht. Terwijl het slachtoffer bewusteloos op de grond lag namen ze zijn schoenen van het merk Nike Air Jordan af. Ze filmden alles met hun gsm en uit de filmpjes bleek dat ze die schoenen stalen om het slachtoffer te vernederen.”

Mes

Intussen werd het zeventienjarige slachtoffer door E.V. en de minderjarige vastgehouden aan de kerk. Volgens het parket haalde E.V. een mes boven en duwde hij de punt in de rug van het slachtoffer, dat zijn spullen moest afgeven. “Geen politie, geen namen”, snauwden ze. “Je krijgt je spullen terug als je maat betaalt.” De vier verdeelden het geld en stampten de gestolen gsm’s kapot. Achteraf namen ze nog een tweede filmpje op. “Daarin rapten ze met de gestolen spullen. Zo fier waren ze”, sneerde de procureur.

Voor E.V., die nog steeds in de cel zit, vroeg de procureur 37 maanden cel. Ze hekelde daarbij zijn minimaliserende houding. “Dit was geen kwajongensstreek meer”, stelde ze. De verdediging drong aan op een voorwaardelijke straf. “Hij was helemaal niet de aanstoker en ontkent dat hij het mes hanteerde”, pleitte meester Ellen Eneman. R.C. en N.C. riskeren respectievelijk 30 maanden en twee jaar cel, eventueel deels of geheel met uitstel. Hun advocaten vroegen een werkstraf. “Mijn cliënt wou enkel zijn geld terug”, pleitte Siska Lescrauwaet, de advocaat van R.C.. “Maar hij geeft toe dat het serieus uit de hand liep.”

De rechtbank doet uitspraak op 18 april. (AFr)