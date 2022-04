Piepjonge Nederlanders die scholier overvielen met machete en vuurwapen in Brugge al weer op vrije voeten

Twee minderjarige Nederlanders die vrijdagmiddag in Brugge een student overvielen met een machete en een vuurwapen, zijn sinds zaterdag al weer op vrije voeten. België is immers niet bevoegd om hen te berechten. Het dossier werd overgemaakt aan de Nederlandse justitie.

Het slachtoffer, een achttienjarige scholier, wou vrijdag over de middag een pastabeker kopen in een zaak aan de Sint-Salvatorskathedraal in het centrum van Brugge. In een zijstraatje werd hij plots aangesproken door twee jongelui met een kap over hun hoofd. Ze eisten in het Engels zijn airpods en dure jas, maar omdat het slachtoffer die weigerde af te geven, haalden ze een machete en een vuurwapen boven.

Daders vluchten

De scholier sloeg op de vlucht, maar in het tumult konden de overvallers zijn rugzak aftrekken. Hierop sloegen ook de daders op de vlucht. Maar de politie kon hen even later al arresteren op basis van camerabeelden. Het ging om twee minderjarige Nederlanders van 16 en 17 jaar oud. Uit de eerste vaststellingen bleek het vuurwapen een replica te zijn.

Omdat België niet bevoegd is om de twee jongens te berechten, werden ze zaterdag al opnieuw gelost. Het dossier werd overgemaakt aan de Nederlandse justitie. (AFr)