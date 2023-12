Piepjonge agressieveling krijgt jaar cel voor homofoob geweld en weerspannigheid

Een 19-jarige Middelkerkenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor slagen, smaad en weerspannigheid.

Op 7 september ging Ryan C. in Middelkerke een 17-jarige jongeman te lijf omwille van zijn geaardheid. Volgens een ooggetuige gaf hij het slachtoffer eerst een duw tegen de borstkas en probeerde hij vervolgens meermaals met de vuist uit te halen. Daarbij werd het slachtoffer in de hals geraakt. Toen de politie arriveerde probeerde C. te vluchten, maar dat mislukte. Tijdens zijn arrestatie schopte hij wild in het rond en spuwde hij twee agenten vol in het gezicht.

C. weet de feiten aan overmatig alcoholgebruik. De verdediging drong tevergeefs aan op een voorwaardelijke straf. Aan de agenten die hij in het gezicht spuwde moet C. 250 euro morele schadevergoeding betalen. De jongeman kreeg in het verleden al meerdere gunsten. Zo kreeg hij in oktober vorig jaar twee jaar voorwaardelijke celstraf voor een overval op een nachtwinkel. Voor weerspannigheid kwamen daar eind april nog twee jaar voorwaardelijke celstraf bij. (AFr)