Piepjonge afpersers dwingen tiener op de knieën in Gistel en maken vernederend filmpje van afranseling

Enkele berichtjes naar zijn lief. Meer was er voor A.B. (18) niet nodig om de stoppen door te doen slaan. Samen met C.B. (18) en een minderjarige kompaan dwong hij in Gistel een tiener op de knieën, schopte hem in het gezicht en stal zijn spullen. “Als ‘kers op de taart’ maakten ze er een filmpje van om stoer te doen bij hun vrienden”, aldus de procureur, die een jaar cel vroeg voor de jonge daders.

Op 29 november 2022 kwamen rond 20.30 uur op de Markt in Gistel drie jongelui afgestapt op het toen zeventienjarige slachtoffer en zijn neef. A.B. vroeg de tiener of hij sms’jes had gestuurd naar zijn lief en dwong hem vervolgens op de knieën. De jongen werd in het gezicht geschopt en geslagen en moest zijn jas en heuptas afgeven. “Als kers op de taart maakten ze er een filmpje van om stoer te doen bij hun vrienden”, fulmineerde de procureur.

Schuchter gemompel

De politie kon de drie daders snel identificeren. De meerderjarigen, A.B. uit Gistel en C.B. uit Oostende, werden voor de rechtbank gedaagd wegens afpersing. “Beseffen jullie eigenlijk wat jullie gedaan hebben? Kunnen jullie conflicten dan niet op een normale manier oplossen?”, las de procureur hen de levieten. Veel meer dan wat schuchter gemompel kwam er bij de jongelui niet uit. “In het filmpje roepen en tieren tegen het slachtoffer, maar zie je hier nu staan”, sneerde de procureur naar A.B.

Veel spijt

De advocaat van A.B. vroeg de gunst van de opschorting. “Hij heeft heel veel spijt”, pleitte meester Patrick Content. “Hij dacht dat het slachtoffer berichtjes had gestuurd naar zijn lief. Intussen werd hij zelf in elkaar geklopt door de neven van het slachtoffer”. Op de vraag van de rechter wat er dan wel in de bewuste berichtjes stond moest A.B. vreemd genoeg het antwoord schuldig blijven. C.B. ontkende dat hij slagen uitdeelde en beweert dat hij enkel filmde. Hij stal ook de jas.

Vernederend

De fysieke letsels bij het slachtoffer vielen mee, maar de psychologische schade is groot. “Hij durft niet meer alleen op straat te lopen”, pleitte meester Isabelle Jaques. “En als hij een groepje jongeren ziet wordt hij angstig. Dat filmpje was erg vernederend en mijn cliënt schaamt zich dat hij zich niet meer heeft vermand. Hij kampt sinds de feiten met een laag zelfbeeld en is zijn zelfvertrouwen kwijt.”

De uitspraak volgt op 16 oktober. (AFr)