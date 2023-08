In Brugge is donderdagmorgen een persoon neergestoken. Het slachtoffer is buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de dader. Dat bevestigt de lokale politie.

In de Smedenstraat in het centrum van Brugge heeft iemand een persoon neergestoken. Het slachtoffer raakte gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader vluchtte weg. De omstandigheden van het incident zijn voorlopig nog onduidelijk.