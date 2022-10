Pedofiele babysitter riskeert jaar cel voor bekijken kinderporno… in de gevangenis

Een 24-jarige Bruggeling hangt in de Brugse correctionele rechtbank een jaar effectieve celstraf boven het hoofd voor kinderporno in de gevangenis. Tim B. zit nota bene een straf van tien jaar cel uit voor seksueel misbruik dat hij als babysitter pleegde op zeven jonge kinderen.

De bal ging aan het rollen toen een zevenjarig meisje begin december 2019 aan haar mama vertelde dat de beklaagde met zijn hand in haar slipje had gezeten. Verder onderzoek wees uit dat de babysitter niet alleen grote hoeveelheden kinderporno in zijn bezit had, maar dat hij zijn slachtoffers ook gefilmd had. In totaal kon hij gelinkt worden aan zedenfeiten op meisjes en jongens van drie tot zeven jaar oud. In enkele gevallen werden de kinderen door hun ouders ook herkend op de beelden.

De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde Tim B. tot vijf jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS). Op 25 juni 2021 werden die straf en die maatregel door het Gentse hof van beroep verdubbeld.

Te weinig begeleiding

Tijdens het uitzitten van zijn straf begon de twintiger in de gevangenis van Brugge een opleiding businessmanagement te volgen. In het kader van die studie mocht hij af en toe gebruik maken van een laptop. Een alerte begeleider zag op 4 april 2022 hoe hij steeds het scherm wegdraaide. Zijn zoekgeschiedenis leverde eerst geen verdachte zaken op, tot bleek dat hij incognitomodus had gebruikt. Een week later werd B. betrapt. Twee uur lang had hij naar kinderporno gezocht, met zoektermen zoals ‘sex with a child’ (seks met een kind, red.), ‘14-year old nude’ (14-jarige naakt, red.) en ‘children having sex’.

De verdediging stelde vast dat de beklaagde met een hardnekkige problematiek kampt, waar hij momenteel te weinig begeleiding voor krijgt. Daarbij werd benadrukt dat een langere bestraffing geen oplossing zal bieden, want ooit komt de beklaagde sowieso weer op vrije voeten.

De rechter doet uitspraak op 15 november.