Parket wil dat man die zichzelf bevredigde op spoedafdeling geïnterneerd wordt

Het parket vraagt de internering van J.A. De man raakte geestesgestoord na een ongeval. Zo dreigde hij met brandstichting, zwierde hij met een speelgoedwapen en masturbeerde hij zich openlijk in de spoedafdeling van AZ Groeninge in Kortrijk. “Hij denkt soms dat hij onzichtbaar is en test dat dan uit.”

Op 8 mei vorig jaar werd J.A. opgenomen op de spoedafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk. Daar gedroeg hij zich verbaal agressief, maar ging nog een stap verder. In het bijzijn van de spoedarts en het verplegend personeel begon hij zichzelf te bevredigen. Zelfs toen de politie ter plekke kwam, stopte hij niet.

Het was niet het enige feit waarvoor de man zich voor de rechtbank moest verantwoorden. Hij richtte ook een wapen op verschillende mensen – dat later een speelgoedexemplaar bleek. Daarnaast belde hij ook naar de brandweer om te zeggen dat hij de kazerne in brand zou steken. Een grapje, bleek achteraf.

De feiten kaderen in een psychiatrische problematiek. Het Openbaar Ministerie vroeg dan ook de internering. Zijn advocaat vindt dit ook de meest geschikte oplossing. “Het is een schrijnend verhaal. Hij was perfect normaal tot na een zwaar verkeersongeval. Hij kan de ernst van feiten niet inschatten en kan de werkelijkheid niet onderscheiden. Hij denkt soms dat hij onzichtbaar is en test dat dan uit.”

Vonnis op 24 mei. (JD)