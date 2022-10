Parket vraagt internering voor man uit Lauwe na lawine aan klachten voor belaging

Zijn eigen vader, een advocaat, uitbaters van een café, agenten, buren,… Eén voor één dienden ze de voorbije maanden klacht in tegen een 39-jarige man uit Lauwe (Menen) voor belaging. Op zijn proces voor de rechtbank in Kortrijk vroeg het parket zijn internering. Maar daar is hij zelf niet mee akkoord.

Een bundeling van 14 dossiers waarin hij agenten verweet voor nazi’s, café-uitbaters bedreigde, een ei op een gevel gooide, op Facebook anderen beledigde,… Dat lag woensdag op de tafel van de rechtbank. Voor het eerst zakte Tom B. ook zelf naar het gerechtsgebouw af. Zijn slachtoffers vroegen niet zozeer een schadevergoeding maar vooral rust en een contactverbod.

Geestesstoornis

Volgens de gerechtspsychiater kampt B. met een geestesstoornis en moet hij geïnterneerd worden. “Maar daar ben ik niet mee akkoord”, vond B. “De dokter heeft mijn dagelijkse, allergische reacties verward met psychische problemen. Ik kamp namelijk al jaren met een detergentenallergie. Dagelijks kijk ik de dood in de ogen, als ik bv. de afwas doe en blootgesteld wordt een dampen en gassen. Maar niemand die me daar wil bij helpen.” Vonnis op 9 november. (LSi)