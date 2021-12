Parket vraagt internering voor man (34) die politie dreigde neer te schieten, maar dankzij karatetrap overmeesterd werd

De openbare aanklager wil de internering van de 34-jarige man die afgelopen zomer voor zwaar tumult zorgde op het Hendrikaplein in Nieuwpoort, aan de zeedijk. De man had zijn hand in een rugzak zitten, riep dat hij een vuurwapen vast had en richtte ermee op de politie. Die kon hem uiteindelijk overmeesteren met een gerichte karatetrap. De advocaat van de beklaagde wil geen internering, wel een opname voor zijn alcoholproblematiek.

Het incident dateert van 3 juli. Verdachte Wesley V. viel voorbijgangers lastig en zei dat hij gewapend was. Hij spoorde die voorbijgangers aan om de politie te bellen, want de man wou naar eigen zeggen neergeschoten worden door de politie. Eens de eerste politieploeg ter plaatse was, gaf hij zich niet over. De politie hield hem onder schot wegens de mogelijke aanwezigheid van een wapen, wat achteraf niet het geval bleek. Dankzij een karatetrap door een politieman werd de rugzak uit zijn handen geschopt. Wesley V. bleek geen onbekende voor het gerecht, integendeel. De man werd al 33 keer aangetroffen in het kader van openbare dronkenschap en is al 13 keer veroordeeld. Hij werd aangehouden en zit in voorhechtenis.

Geestesziek of alcoholverslaafd?

Het parket sleepte de man voor de rechtbank wegens het verspreiden van een vals bericht waarin gedreigd wordt met een aanslag. De procureur vorderde de internering, dinsdag op het proces in Veurne. “Volgens de gerechtspsychiater is de man ontoerekeningsvatbaar, niet enkel door een alcoholproblematiek maar ook door een mentale beperking. Volgens ons is er een causaal verband tussen zijn geestesstoornis en de feiten. Een internering dringt zich op”, aldus de procureur.

Maar advocaat Yen Buytaert wou dat koste wat het kost vermijden. “Mijn cliënt is niet geestesziek maar wel al sinds zijn 18e verslaafd aan alcohol. Bij overmatig gebruik kampt hij met zelfmoordgedachten. Hij is maar liefst al 33 keer opgepakt voor openbare dronkenschap. Ook in dit geval – zo staat in het pv- had de man onmiskenbaar een felle alcoholgeur. Volgens de gerechtspsychiater is er recidivegevaar maar wel door alcoholmisbruik. Dat is volgens mij het enige causaal verband met de feiten. Hij moet vooral langdurig opgenomen worden in psychiatrische instelling om af te kicken. Een internering heeft geen zin”, aldus Yen Buytaert, die pleitte voor een straf met strenge probatievoorwaarden zoals die residentiële opname, in plaats van internering.

10.000 euro voor politie?

Voorts eisten de vier betrokken politiemensen elk 2.500 euro morele schadevergoeding. “Er volledig over. Dergelijke schadevergoeding worden toegekend aan burgers. Natuurlijk hebben politiemensen ook familie en zijn ze van vlees en bloed. Maar zij zijn opgeleid om met dergelijke situaties om te gaan. Ik vraag om die schadeclaims drastisch te herleiden. Anders heeft die opleiding geen zin”, aldus Buytaert nog. Vonnis op 28 december.