Parket opent onderzoek nadat vrouw (37) haar hond zo zwaar mishandelt dat dierenarts het dier moet laten inslapen

Een politieploeg merkte tijdens het patrouilleren een vrouw (37) op die haar hondje herhaaldelijk schopte en aan de leiband over straat trok in Oostende.

Nadat de politie de feiten vaststelde, merkten ze ook op dat het dier – een pinscher – ook aan de achterpoot hinkte. De politie bracht het dier onmiddellijk naar een dierenarts, waar verschillende verwondingen als gevolg van een trauma werden vastgesteld. Finaal diende de hond geëuthanaseerd te worden.

Nog andere hond

Kort nadat de patrouille de vrouw had opgemerkt, liep er een melding binnen van een jack russell met leiband, die ronddwaalde in het stadscentrum. De hond bleek van dezelfde eigenares te zijn en werd, gelet op voorgaande feiten, in beslag genomen. De politie stelde een proces-verbaal op en zal de zaak samen met het parket verder onderzoeken.