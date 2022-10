Parket onderzoekt agressie Brugse supporters aan tankstation: “Niet met opzet aangereden maar om aan agressie te ontkomen”

Een 51-jarige supporter van Club Brugge ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis na een aanrijding zaterdagavond op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden. De man liep tien gebroken ribben, een gebroken borstbeen en een klaplong op. Volgens het parket Halle-Vilvoorde gaat het wellicht niet om een opzettelijke aanrijding, maar vluchtte de bestuurder weg omdat hij zelf slachtoffer werd van agressie.

De supportersbus was na de wedstrijd tegen Union op weg naar West-Vlaanderen. Daarbij stopten ze omstreeks 23.40 uur op de snelwegparking. “Om iets te eten en een toiletbezoek in te lassen”, zegt Frederik Van Eenoo, voorzitter van de supportersfederatie. Wat er zich nadien afspeelde op de parking, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Vast staat dat een 51-jarige supporter uit Blankenberge er zwaargewond raakte na een dubbele aanrijding. Want volgens getuigen reed de bestuurder hem eerst achteruit aan, om hem nadien nog eens aan te rijden.

De verwondingen: tien gebroken ribben, een gebroken borstbeen en een klaplong. “Ik heb de hulpdiensten gebeld en ben erna ook richting ziekenhuis in Brussel getrokken”, vertelt Van Eenoo. Volgens hem staat het gebeuren volledig los van het voetbal.

“Wat er dan wel gebeurde, dat laat ik over aan de politie om dat te onderzoeken. Hij ligt momenteel op de afdeling Intensieve Zorg waar ze zijn situatie van nabij opvolgen.” De zoon van het slachtoffer was eveneens aanwezig op de parking en zag alles gebeuren. Volgens hem is de situatie van zijn vader stabiel.

Geen kwaad opzet

Bij het parket Halle-Vilvoorde bevestigen ze dat er een onderzoek loopt. “Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar feiten op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden in de richting van de kust”, laat het parket weten. “Op basis van de camerabeelden die we momenteel al hebben kunnen bekijken, blijkt dat een 10 à 20 personen, vermoedelijk dus supporters van Club Brugge, op een bepaald moment de bestuurder van een witte bestelwagen agressief benaderen. Deze slaagt erin om weg te rijden, maar daarna richtten de vermoedelijke supporters zich naar een andere persoon in een ander voertuig.”

“Uit het onderzoek blijkt dit de broer te zijn van de bestuurder van de witte bestelwagen. Ze vallen hem aan, geven hem een paar klappen, proberen hem uit zijn voertuig te trekken, en schoppen en slaan op zijn voertuig. Bij het wegrijden heeft hij twee van hen inderdaad geraakt, maar het lijkt erop dat dit niet zozeer opzettelijk was, dan wel het gevolg van zijn poging om aan hun agressie te ontsnappen.”

“De bestuurders van beide betrokken voertuigen hebben zelf de politie gecontacteerd om aangifte te doen van de feiten”, vervolgt het parket. “Dit betreft twee Oekraïners, en voor zover wij weten geen Anderlechtsupporters. Degene die de twee personen heeft aangereden, werd intussen verhoord door de politie, en het parket heeft ook een wetsdokter en verkeersdeskundige aangesteld. De verklaringen van de man stroken met de camerabeelden, met de verwondingen in zijn gezicht, en met de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige die de schade aan zijn voertuig onderzocht heeft, dus hij mocht na verhoor beschikken.”

“Er zal uiteraard nog verder onderzocht worden of er zich voorafgaand aan de feiten, mogelijk al een andere confrontatie tussen de betrokkenen had voorgedaan.“

(MM)