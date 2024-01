Parket in beroep tegen vrijlating: twee twintigers blijven in de cel na steekpartij waarbij slachtoffer als bij wonder overleeft

De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend om een van de twee verdachten die sinds eind vorig jaar in de cel zit voor vrij te laten onder voorwaarden. Het parket schroefde die beslissing wat later in de namiddag echter terug, waardoor de twintiger toch nog in de gevangenis moet blijven. De tweede verdachte kreeg een maand extra cel opgelegd.

Anderhalf jaar uit het vizier van de politie blijven: K.S. en R.D. slaagden erin. De twee jongeman schuimden op 26 mei 2020 ’s avonds laat Bredene af, op zoek naar een huis waar een ‘busje van Club Brugge’ geparkeerd stond. Niet veel later vonden ze het huis waar ze al die tijd naar op zoek waren.

Enkele seconden later werd Sven R. (47) in de gang van zijn woning aangevallen door de twee onbekende mannen. De veertiger kreeg meerdere messteken toegediend, maar overleefde als bij wonder de gruwelijke aanval. De twee verdachten zetten het op een lopen en lange tijd bleef het windstil in het dossier. Tot vorig jaar.

De lokale politie van Bredene/De Haan kreeg uiteindelijk K.S. en R.D. in het vizier. Het tweetal verscheen vrijdagochtend voor een tweede maal voor de Brugse raadkamer. R.D. houdt nog steeds bij hoog en laag vol niets met de situatie te maken hebben. De jongeman was naar eigen zeggen wel aanwezig, maar was voor de rest niet betrokken bij het incident. De messteken zouden volgens hem enkel en alleen toegediend zijn door K.S. en zelf was hij ook niet op de hoogte van het werkelijke doel van hun uitje.

Brugse raadkamer

In afwachting van hun tweede verschijning voor de raadkamer werden beide heren opnieuw verhoord. Ook slachtoffer Sven R. en zijn vrouw, die ook thuis aanwezig was tijdens de steekpartij, en een andere getuige werden afgelopen dagen opnieuw verhoord.

De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend dan om de aanhouding van R.D. met een maand te verlengen. K.S. werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar de jongeman blijft voorlopig toch nog even in de gevangenis. Het parket tekende vrijdagmiddag namelijk beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer. (CC)