Parket houdt reconstructie op plaats waar Srecko (25) gedood werd

In het onderzoek naar een dodelijke steekpartij in Oostende is dinsdagavond een reconstructie van de feiten gehouden. Volgens de Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen is de wedersamenstelling vlot verlopen. Rashid A. (34) ontkent dat hij de bedoeling had om het slachtoffer van het leven te beroven.

Dinsdagavond werd de Van Iseghemlaan tussen het Kursaal en de Koningsstraat afgesloten voor alle verkeer. Het gerecht hield er immers een reconstructie. Die moest antwoorden bieden op wat er zich op 17 december heeft afgespeeld, toen de 25-jarige Srecko om het leven kwam na een fatale messteek in de buik.

De Oostendse Tsjetsjeen R.A. (34) zit sinds een dag na de fatale messteek in de cel op verdenking van moord. De man bekende ondertussen de feiten, maar blijft erbij dat hij nooit de intentie heeft gehad om Srecko te doden. Hij werd opgepakt samen met een 30-jarige man, maar die mocht, kort nadat hij werd opgepakt, de gevangenis onder voorwaarden verlaten.

Messteek

De feiten gebeurden omstreeks 21 uur op een dinsdagavond, precies dezelfde dag als waarop de reconstructie plaatsvond. Slachtoffer Srecko zou nog snel sigaretten halen in de nachtwinkel in de Van Iseghemlaan, toen hij plots R.A. tegen het lijf liep ter hoogte van het Kursaal.

Om een of andere reden kregen de twee het aan de stok met elkaar, waarbij de dader een messteek uitdeelde in de buik van het slachtoffer. Srecko strompelde nog naar de nachtwinkel aan de overkant, maar zeeg daar neer. De jonge Oostendenaar werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Veel vragen

Speurders, de onderzoeksrechter en de advocaten van beide partijen zakten dinsdagavond, samen met R.A., af naar de plaats waar de moord plaatsvond. De speurders willen vooral antwoorden op wat er zich die avond precies heeft afgespeeld. Er zijn immers nog steeds vragen rond de moord, ook al heeft de dader de feiten bekend. Dat de fatale messteek door R.A. werd toegediend, staat buiten kijf. Maar had hij effectief de intentie om te doden of niet? Op die vraag hopen de speurders en de onderzoeksrechter een antwoord te krijgen.

Er werden een pak politiemensen ingezet tijdens de reconstructie. Wie niet in de buurt moest zijn, werd weggestuurd. Wie een kamer geboekt had in het hotel binnen de perimeter, werd begeleid tot aan de deur. De politie hield op elke hoek van de straat een oogje in het zeil. De dader kreeg niemand in het zicht. De hele site was immers hermetisch afgesloten.

Goed verlopen

Na amper een uur was de reconstructie al afgelopen. Volgens Kris Vincke, de advocaat van R.A., is de reconstructie goed verlopen. “Mijn cliënt verleende zijn volledige medewerking tijdens de reconstructie”, zegt meester Vincke. “Hij blijft erbij dat hij niet de intentie heeft gehad om het slachtoffer te doden.” Tijdens de reconstructie zijn alvast geen nieuwe elementen opgedoken die het onderzoek verder kunnen helpen.

