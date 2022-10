Parket eist 5 jaar cel voor 78-jarige vrouw na mislukt familiedrama

Een 78-jarige vrouw uit Pittem dreigt vijf jaar in de gevangenis te belanden omdat ze volgens het parket haar 75-jarige man probeerde te vermoorden om daarna zelf uit het leven te stappen. De advocaat van Brigitte H. vraagt de vrijspraak. “Men probeert van haar een heks te maken”, pleitte Kris Vincke.

De feiten dateren van 19 juni 2019. Het waren de buren van Brigitte H. en Georges Blomme die alarm sloegen toen ze de vrouw in compleet verwarde toestand aantroffen rond haar huis. Georges Blomme lag bewusteloos op het terras, Brigitte H. bleek voor geen rede vatbaar. De ambulance en de politie werden erbij gehaald, maar pas op de spoeddienst bleek hoe de vork aan de steel zat. Volgens de agenten verklaarde Brigitte H. dat het koppel uit leven wou stappen. Ze hadden kort daarvoor hun hondjes verdronken in de waterput en wilden zich nadien ook zelf in de waterput laten glijden. Daarvoor hadden ze eerst alcohol gedronken en slaappillen genomen.

Spanje

Brigitte H. werd na haar opname in het ziekenhuis aangehouden, Georges Blomme moest langer revalideren. Op 25 juli werd Brigitte H. vrijgelaten onder voorwaarden, waarna het koppel opnieuw samen ging wonen. Niet meer in de woning langs de Brugsesteenweg, maar in een appartementje in het centrum van Pittem. Ondanks die hereniging blijft het Brugse parket ervan overtuigd dat Brigitte H. haar man wou vermoorden. “Bij elk verhoor vertelt ze een andere versie. De ene leugen volgt de andere op. Georges was helemaal niet suïcidaal: hij wou nog naar Spanje. Die vrouw liegt tegen de sterren op”, was procureur Yves Segaert-Vanden Bussche streng. Hij eiste vijf jaar celstraf.

Andere mannen

Opvallend: alleen de twee dochters van Brigitte H. en Georges Blomme stelden zich burgerlijke partij. Hun zoon blijft zijn moeder steunen. Het beeld dat de dochters schetsten over hun moeder was niet fraai. “Men zegt dat zij nu een gebroken vrouw is die geen levensvreugde meer kent, maar ze laat het niet na om zich mooi op te maken, terrasjes te doen en met andere mannen te dansen”, sneerde één van de dochters. “Die zussen zijn hun hele leven gebukt gegaan onder de tirannie van een bemoeizuchtige moeder. Haar wil is wet. Het is een vrouw met narcistische en theatrale trekken. Ze is daar die dag door de buren op heterdaad betrapt en nog durft ze ontkennen”, voegde advocate Nina Van Eeckhaut daaraan toe.

Shakespeare

Brigitte H. was zelf niet aanwezig op de zitting. Haar advocaat Kris Vincke trok fel van leer en vroeg de vrijspraak. “Mocht Shakespeare nog leven, hij schreef er een toneelstuk over. Men probeert van mijn cliënte een heks te maken en men zal niet stoppen voor ze brandt in de hel”, klonk het. Volgens Vincke wilde het koppel wel degelijk uit het leven stappen. “Ze gingen in de namiddag naar het treinspoor. Daar is een proces-verbaal van. Maar één van de hondjes liep weg en dus is dat plan afgeblazen. Dan zijn ze allebei beginnen drinken en hebben ze samen de hondjes in de waterput gegooid. Brigitte kon het deksel van de regenput niet alleen omhoog doen dus Georges moet wel geholpen hebben. ’s Avonds zouden ze dan terug naar de spoorweg gaan, maar ze hadden te veel gedronken. Georges werd onwel en daarom heeft Brigitte hem naar buiten gesleept. Voor wat frisse lucht, niet om hem te vermoorden”, pleitte meester Vincke.

Hyena’s

Georges Blomme overleed in de zomer van 2021. Gelet op de voorgeschiedenis, beschouwde het gerecht zijn dood als een verdacht overlijden en werd een gerechtelijk onderzoek opgestart. Volgens de wetsdokter bleek het echter een natuurlijk overlijden. Toch is de zaak nog niet afgehandeld want de burgerlijke partijen vroegen bijkomend onderzoek. Een schande, vindt advocaat Vincke. “Die kinderen zijn echte hyena’s geworden in de jacht op hun eigen moeder”, vindt hij. Uitspraak in de zaak op 21 november.