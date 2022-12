Palestijn uit Roeselare krijgt tachtig maanden cel voor afpersing en voorbereiden aanslag

Een 32-jarige Palestijn uit Roeselare heeft voor de Brugse strafrechtbank tachtig maanden cel gekregen, waarvan twintig effectief, voor een gewelddadige afpersing en het voorbereiden van een terroristische aanslag met een zelfgemaakte bom. Zijn tweelingbroer kreeg 40 maanden celstraf met uitstel voor de afpersing. Voor deelname aan een terroristische groepering werd het duo vrijgesproken. Het openbaar ministerie had voor allebei dertien jaar cel gevraagd.

Op 17 september 2021 drongen de 32-jarige tweelingbroers Munther en Ali A. de woning van hun zus in Antwerpen binnen. De Roeselarenaars deelden er twee uur lang zware klappen en stampen uit aan hun zus en haar partner. Volgens het parket vonden de broers dat hun zus “te westers leefde”. Ze bedreigden de slachtoffers met een mes en eisten ook 4.000 euro terug die ze het koppel geleend hadden in het kader van hun asielaanvraag.

Twee dagen na het geweld trof het gerecht in de woning van Munther A. in de Hoogleedsesteenweg in Roeselare een half afgewerkte pijpbom aan. Volgens advocaat Peter Gonnissen ging het om lesmateriaal voor zijn hond, maar de rechtbank hechtte daar maandag geen geloof aan. “De beklaagde wou met zelfgemaakte explosieven een terroristische aanslag plegen”, klonk het. “Uit de aard van de explosieven blijkt dat het de bedoeling was om zoveel mogelijk schade aan te richten.”

Het onderzoek wees uit dat de broers sympathie hadden voor terreurgroep Islamitische Staat (IS). In hun omgeving stelden ze zich op als een soort religieuze politie en ze deden op hun gsm’s veel opzoekingen over IS. Het openbaar ministerie vervolgde de broers voor deelname aan een terroristische groepering maar advocaten Peter Gonnissen en Nadia Lorenzetti drongen wat dat betreft met succes aan op de vrijspraak. “Het raadplegen of bezitten van literatuur, afbeeldingen en filmpjes is onvoldoende om te spreken van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep”, oordeelde de rechtbank. (AFr)