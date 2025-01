“Orale seks was hun straf”: stiefpapa (28) krijgt zware celstraf voor misbruik twee pluskinderen

“Het spijt me heel erg, uit het diepste van mijn hart. Ik heb slechte dingen gedaan maar ben geen slecht persoon.” Een 28-jarige man uit Roeselare is door de Kortrijkse strafrechtbank zwaar gestraft voor seksueel misbruik van twee pluskinderen van 7 en 10 jaar. “De orale seks was hun straf, zonder seksuele bijbedoelingen”, klonk het. Hoe het zo ver is kunnen komen, deed zijn advocate aan de rechter uit de doeken…

Op 14 mei liep bij het gerecht de melding binnen van het seksueel misbruik in het gezin. Het was de moeder van de twee kinderen die door een begeleidster van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) was ingelicht, nadat haar 10-jarige zoon op school aan een vriendje had verteld dat hij aan de penis van zijn stiefvader moest zuigen. Zowel de jongen als zijn 7-jarig zusje getuigden tijdens het onderzoek dat volgde zowel over orale als anale seks “Ik kan het niet op twee handjes tellen”, aldus het meisje tijdens een audiovisueel verhoor. Toen het te moeilijk werd om het onder woorden te brengen, schreef ze het getal ‘100’ op. Maar “ze mocht het aan niemand vertellen, anders zou haar stiefpapa haar dood doen”. Ook verhalen van fysiek geweld kwamen boven drijven. Het zoontje werd eens tot bloedens toe met een medaille geslagen.

‘Veilige’ thuis

Het gerecht nam de klacht uiteraard heel ernstig. De stiefvader vloog al op 16 mei achter de tralies en verblijft nog altijd in de gevangenis. Als het van de openbare aanklager afhing, zou hij daar nog een tijdje moeten blijven. Ze vorderde een celstraf van 15 jaar en een verbod om nog aan activiteiten met minderjarigen deel te nemen. “Hij zette zijn pluskinderen in om zijn eigen lusten te botvieren”, aldus de procureur. “In hun eigen vertrouwde thuisomgeving.”

De moeder van de kinderen verbrak de relatie en vroeg zowel voor haar als voor haar kinderen een schadevergoeding. “Ze besefte niet wat erin haar eigen woning gebeurde”, aldus haar advocate. “Dat ze een relatie heeft gehad met iemand die zoiets met haar kinderen heeft gedaan, is moeilijk om te dragen.”

Bekentenissen

De stiefvader bekende na zijn aanhouding meteen dat hij zich aan de pluskinderen had vergrepen. “Enkele keren, niet in 2022 of 2023, maar in 2024”, aldus advocate Isabelle Mailliard. “Oraal, niet anaal. De kinderen waren echte probleemkinderen, onhandelbaar. Straffen door hun gsm of tablet af te nemen, televisie te verbieden of hen in de hoek zetten, werkte niet meer. Hij strafte ze dan maar door orale seks met hen te hebben. Seksuele bedoelingen had hij niet.”

Moeilijke jeugd

Hoe het zo ver kon komen, daar weidde de advocate ook over uit. “Hij kende een moeilijke jeugd, leefde in armoede en is zelf door zijn stiefvader fysiek en seksueel misbruikt. Zijn ouders scheidden toen hij amper 6maanden oud was, ook zijn moeder en zus werden misbruikt door de stiefvader. Zijn moeder stierf toen hij 21 was, zijn stiefvader pleegde uiteindelijk zelfmoord. Hij belandde zelf in instellingen, moest voor de jeugdrechter verschijnen en kwam met drugs in aanraking. Een deftige opvoeding kreeg hij nooit, waarden evenmin. Maar hij betreurt de feiten enorm, vindt ze walgelijk. Hij is heel beschaamd dat hij de kinderen op die manier heeft gestraft. In de gevangenis heeft hij ondertussen al 7 maanden kunnen nadenken. Hij is tot schuldinzicht gekomen en heeft al de eerste positieve stappen voor psychologische en agressiebegeleiding en verwerking van zijn jeugdtrauma’s gezet.” De advocate vond dat de maatschappij niet gebaat was met de lange celstraf die de openbare aanklager vorderde. “Het zou beter zijn hem na zijn periode van voorhechtenis intensief te begeleiden, met een voorwaardelijke celstraf als stok achter de deur”, vond ze. “Hij kan bij zijn broer in Izegem terecht.”

Spijt

“Het spijt me heel erg, uit het diepste van mijn hart”, besloot de twintiger zelf. “Ik ben geen slechte persoon maar heb wel slechte dingen gedaan. Ik maakte zelf die slechte dingen mee. Ik stopte met drugs toen mijn partner zwanger was, maar de trauma’s, nachtmerries en emoties kwamen terug. Die trauma’s moeten behandeld worden. In kinderen heb ik geen seksuele interesse.” De rechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 7 jaar. Aan activiteiten met minderjarigen mag hij de komende tien jaar niet meer deelnemen. Aan zijn ex-vriendin en haar kinderen moet hij een voorlopige schadevergoeding van 12.400 euro betalen. (LSi)