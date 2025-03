Opnieuw video van vechtpartij op sociale media: slachtoffer en dader geïdentificeerd

Zowel het slachtoffer als de dader van de vechtpartij in het skatepark in Oostende werden geïdentificeerd. Donderdag dook de video op op sociale media, het slachtoffer in kwestie kreeg rake klappen terwijl omstaanders geamuseerd het tafereel aanschouwden. De politie ontving heel wat tips over de identiteit van zowel het slachtoffer als de dader.

De video zou van donderdag dateren en zou opgenomen zijn in de buurt van skatepark Velodroom nabij het Maria Hendrikapark. Via Snapchat zou de video verspreid zijn geweest onder andere jongeren. De beelden zijn ronduit schokkend. Een meisje ligt op de grond, terwijl een ander meisje bovenop haar zit. Ze krijgt daarbij rake klappen in het gezicht. Anderen jongeren zijn bij het incident aanwezig en lachen met wat er op dat moment gebeurt. Nog een andere filmt het hele gebeuren.

Alsof de rake klappen in het gezicht nog niet genoeg zijn, volgen nog twee harde trappen vol in het gezicht van het slachtoffer. Ook in Gistel waren er afgelopen zondag al gelijkaardige incidenten. Daar doken twee filmpjes op waarin jongeren belaagd werden. De feiten in Oostende staan echter los van die in Gistel.

Dader en slachtoffer geïdentificeerd

De politie startte vrijdag meteen een onderzoek, nadat het filmpje opdook. Ze vroeg daarbij tips via de pers. Daar kwam heel wat reactie op. “We hebben ondertussen zowel de dader als het slachtoffer kunnen identificeren”, zegt Eline Goeminne van de Oostendse politie. “Het onderzoek naar de feiten loopt nog steeds.”

Ook in Gistel werden zowel de slachtoffers als de daders geïdentificeerd. Twee van de drie daders werden ondertussen geplaatst door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling. De andere dader is vrij onder strikte voorwaarden.