Opnieuw lag handdruk aan de basis: dader schietpartij staat nu ook terecht voor vechtpartij in Oostende

Amper twee weken nadat hij er een milde straf kreeg voor een schietpartij, is Oostendenaar Ledion T. (21) opnieuw voor de Brugse rechtbank verschenen. Hij staat er terecht voor een zware vechtpartij en net als bij de moordpoging zette een handdruk de feiten in gang.

Op 26 juni vorig jaar kruisten Ledion T. en zijn maat S.H. (21) op het Marie-Joséplein in Oostende het pad van het slachtoffer, dat op een taxi stond te wachten. H. kende de man nog van op school en drukte hem de hand. Het slachtoffer gaf ook Ledion T. een hand, maar dat viel bij hem niet in goede aarde. “Hij snauwde mijn cliënt toe over de manier waarop hij een hand had gegeven en sloeg hem met vuistslagen tegen de grond”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Vervolgens gaf de andere beklaagde hem ook nog enkele schoppen.”

Het slachtoffer verloor het bewustzijn en werd met een gebarsten kuitbeen naar het ziekenhuis overgebracht. Hij was meer dan twee weken arbeidsongeschikt. Volgens T. werden de slagen uitgelokt. “Het slachtoffer probeerde hem te duwen”, pleitte meester Bart De Decker. “Hij viel op de grond met het slachtoffer op hem.” De advocaat van H. benadrukte dat de drie mannen onder invloed waren van alcohol. “Toen het slachtoffer op zijn vriend zat, is mijn cliënt op een verkeerde manier tussenbeide gekomen”, aldus meester Brecht Beheydt.

Ledion T. kreeg begin oktober drie jaar cel, de helft met uitstel, voor poging tot moord. In de Toekomststraat in Oostende schoot hij eind februari een Tsjetsjeen in het been. Opmerkelijk: ook toen lag een handdruk aan de basis van de feiten. Voor de feiten op het Marie-Joséplein vroeg de procureur dinsdag acht maanden cel voor zowel T. als H. De beide Oostendenaars vroegen een werkstraf. De rechtbank doet uitspraak op 21 november. (AFr)