Opnieuw beelden van zinloos geweld onder jongeren, Oostends meisje van 12 geschopt en geslagen: “Ik kon alleen mijn gezicht afschermen”

Opnieuw zijn beelden opgedoken van een geval van zinloos geweld onder jongeren. Deze keer wordt een twaalfjarig meisje uit Oostende aangepakt door enkele jongeren. Volgens het meisje gaat het om minstens een viertal meisjes die enkele jaren ouder zijn dan zij zelf. “Ik kreeg al verschillende bedreigingen via sociale media”, zegt het meisje.

De feiten dateren van donderdag, maar de problemen met de daarmee gepaarde bedreigingen duren al iets langer. “Ik word al enkele dagen via Instagram lastiggevallen”, vertelt het meisje. “Er werd een groep aangemaakt met meerdere mensen uit mijn school. In berichten stond te lezen dat ik een jongen met rust moest laten waar ik contact mee heb. Dik tegen de zin van een van de meisjes die bedreigingen uitten aan mijn adres.”

Nadat de bedreigingen enkele dagen geleden, verwittigde het meisje haar ouders. “Ik ben verhaal gaan halen bij het meisje en maakte haar duidelijk dat het normaal is dat jongeren al eens ruzie hebben onder elkaar, maar dat mensen bedreigen niet aan de orde is”, vertelt mama A.V (52). “Uiteindelijk verliep het gesprek positief.”

Toch besloten de jongeren donderdag nog een stap verder te gaan. “Tijdens de middagpauze kwam een van hen naar mij toe en trok me aan de arm”, legt het meisje uit. “Ze wou met me praten, maar ik had een voorgevoel dat er iets niet klopte. “Op een gegeven moment hebben ze mij in de grond gesleurd aan mijn haar en zijn ze beginnen te stampen en schoppen. Ik heb mijn gezicht proberen af te schermen. Meer kon ik niet doen.”

Klacht ingediend

Het meisje kreeg harde trappen in haar rug, op haar hoofd en in haar nek. Toen een leerkracht naderde, kon ze zich uit de voeten maken. “Toen we het bericht kregen wat er gebeurd was, zijn we meteen naar de school getrokken”, vervolgt haar mama. “Kort nadat onze dochter een pak slaag gekregen had, doken er al beelden op. De school heeft meteen ingegrepen. We zijn na school meteen naar de politie gegaan om klacht in te dienen.”

Vrijdag ging het meisje niet naar school, uit vrees voor nog meer harde klappen. “Dat onze dochter mondig is, akkoord. Maar dat jongeren elkaar slaan en daar beelden van maken, is precies een gewoonte geworden. Ze is bang om terug te keren naar school. Dit is geen normale situatie. Die jongeren moeten gestraft worden, maar dan wel op een gezonde manier. Hoe komt het dat jongeren zich tegenwoordig niet meer kunnen beheersen? Je hoort het dikwijls, maar je denkt altijd dat het jouw kind niet zal overkomen. Dat dacht ik ook, tot donderdag.”