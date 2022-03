Op vraag van slachtoffer én stalker: contactverbod voor 22-jarige

De rechter in Veurne heeft een 22-jarige man uit Oostende een contactverbod opgelegd tegenover zijn 33-jarige ex uit Diksmuide. Opvallend: daar had zowel het slachtoffer als de stalker zelf om gevraagd. “Het is de enige manier om hen uit elkaar te houden”, spraken de advocaten.

De 22-jarige B.D. leerde de nu 33-jarige M. kennen toen hij zelf nog maar 17 jaar was. Ondanks het leeftijdsverschil van 11 jaar knoopten de twee een relatie aan. Een knipperlichtrelatie. M. heeft echter persoonlijke problemen en werd al meermaals opgenomen. Het werd tussen hen een spelletje van aantrekken en afstoten en in 2018 kwam er ook een kind ter wereld. Er rees echter ruzie over de erkenning. B.D. werd in oktober 2020 al veroordeeld wegens belaging.

Hij riskeerde nu een celstraf voor een waslijst aan feiten tegenover zijn ex, maar werd voor een aantal zaken vrijgesproken. Het gaat onder meer over de vernielingen die hij aanbracht in haar appartement. Hij drong er binnen en vernielde de koelkast en microgolf. Hij bracht ook schade toe aan de wagen van zijn ex. Die feiten zijn intussen verjaard en daarom werd hij daarvoor vrijgesproken. Voor de andere feiten kreeg hij een celstraf van 18 maanden, volledig met uitstel onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is het contactverbod met zijn ex M.

De rechter kende M. uiteindelijk 2.250 euro schadevergoeding toe. (JH)