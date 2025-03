“Op de duur zijn de kansen op”: Man met gigantisch strafblad rijdt bijna agent aan nadat hij wegvlucht bij politiecontrole

Met getrokken wapen probeerden agenten de 55-jarige B.V. uit Kortrijk te dwingen om uit zijn auto te stappen, maar de man stoof weg en een agent moest wegspringen om niet aangereden te worden. B.T. heeft maar liefst 51 veroordelingen op zijn strafblad, tot in het hof van assisen toe, en riskeert nu opnieuw anderhalf jaar cel en 1.600 euro boete.

Op 10 mei 2023 was B.V. (55), oorspronkelijk afkomstig uit de provincie Antwerpen, vrij onder voorwaarden toen hij op een politiecontrole stootte in Harelbeke. “Twee inspecteurs vroegen naar zijn identiteit maar meneer zei direct ‘ik ga niet mee”, beschreef advocaat Thomas Marcoen die vier agenten van de PZ Gavers bijstond.

“Ze vroegen hem meermaals om uit te stappen maar hij jaagde de motor van zijn auto op toeren. Mijn cliënten trokken hun dienstwapen, wat op zich al een grote impact op hen had, maar toen gaf meneer plots plankgas.”

“Een van mijn cliënten moest wegspringen om niet aangereden te worden. Volgens de beklaagde was dat niet zijn bedoeling maar in zijn vlucht reed hij wel twee andere voertuigen aan, het toont hoe nietsontziend hij was. Hij had ook alle redenen om te ontsnappen, meneer heeft al alle rechtbanken van het land gezien.”

Enkele honderden meters verderop kon B.V. alsnog ingerekend worden, maar de agenten en B.V. geven compleet tegenstrijdige versies over hoe dit zich precies afspeelde. Volgens een betrokken politieagent moest hij B.V. klemrijden en samen met een collega naar de grond brengen om hem te boeien.

“Maar ik ben zelf gestopt om uit te stappen en bood mijn handen al aan voor de handboeien”, zei B.V. zelf. “Ik wist meteen dat ik iets stoms had gedaan. Twee dagen eerder was mijn vriendin overleden en ik moest naar de begrafenisondernemer.”

“Mijn cliënt wou daarom absoluut niet terug naar de gevangenis en is in paniek geslagen”, zei de advocaat van B.V., Larissa Windey. “Achteraf in de combi begon hij zich meteen te verontschuldigen. Het was bovendien net zijn verjaardag dus mijn cliënt was in een bijzonder emotionele toestand die dag.”

De vraag is wat we ermee winnen om mijn cliënt nog een paar maanden langer in de cel te houden. Hij heeft momenteel een straf lopen tot april 2026 maar zit al in beperkte detentie en hoopt op een enkelband. Met een werkstraf kan hij iets terugdoen voor de maatschappij.”

Voor het Openbaar Ministerie waren de kansen van B.V. echter duidelijk verkeken. “Hij kreeg al meermaals een werkstraf of probatievoorwaarden die dan later herroepen moesten worden. Nu zou hij zogezegd goed bezig zijn maar meneer is momenteel betrokken in zeven lopende dossiers rond oplichting. Op de duur zijn de kansen op.”

Vonnis op 24 maart.