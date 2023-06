Oostkampenaar verwelkomt politie met hamer in de hand na klacht wegens geluidsoverlast: zes maanden cel

Een 32-jarige Oostkampenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor gewapende weerspannigheid. M.D. kwam niet opdagen voor zijn proces.

Op 21 september vorig jaar kwam bij de politiezone Het Houtsche een klacht binnen wegens geluidsoverlast. Een patrouille trok naar de woning van M.D. in Oostkamp. De dertiger opende de deur met in de ene hand zijn gsm en in de ander een hamer.

“Hij weigerde de hamer te laten vallen en maakte plots een voorwaartse beweging”, verduidelijkte procureur Frank Demeester. “Hierop werd hij overmeesterd en tegen de grond gewerkt. Twee agenten raakten daarbij lichtgewond.”

M.D. was niet aan zijn proefstuk toe. In 2019 liep hij al een veroordeling op wegens diefstal. (AFr)