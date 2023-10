Oostkampenaar die online naar naaktbeelden hengelde bij jonge meisjes mag de cel verlaten

Een 27-jarige Oostkampenaar heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij via sociale media minderjarige meisjes overtuigde om naaktbeelden te sturen. Op het moment van de feiten werkte J.D. nog in een kinderdagverblijf, maar nu mag hij vijf jaar lang niet meer met minderjarigen werken.

Op 3 augustus vorig jaar stapte de moeder van een dertienjarig meisje uit Turnhout naar de politie. Het meisje was via Instagram benaderd door een man die haar overhaald had om naaktfoto’s en -filmpjes van zichzelf door te sturen. Het profiel van de man bleek toe te horen aan Oostkampenaar J.D. (27). Eind januari werd J.D. gearresteerd en na een huiszoeking gaf de twintiger de feiten toe. Hij verklaarde dat hij het meisje ook gevraagd had om seksuele handelingen op zichzelf te stellen.

Verder onderzoek wees uit dat J.D. vroeger in een kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang werkte. Hij viel er uit de toon door alcoholmisbruik en ongepast gedrag. De verantwoordelijke hoorde ook uit verschillende hoeken dat hij via Snapchat veertienjarige meisjes benaderde. Zo kon nog een tweede slachtoffer worden geïdentificeerd. Volgens het meisje vroeg J.D. haar obsessief om seksueel getinte filmpjes van zichzelf te sturen.

De smartphone van J.D. bleek vol te staan met naaktfoto’s van zowel minder- als meerderjarigen. De rechtbank hield evenwel rekening met zijn blanco strafregister. Na bijna negen maanden voorhechtenis mag J.D. nu de gevangenis verlaten. Hij moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken en mag ook vijf jaar lang niet meer deelnemen aan activiteiten waarbij hij met minderjarigen in contact kan komen. (AFr)