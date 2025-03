Oostendse zeventiger betast 19-jarige buurjongen en riskeert tien maanden cel voor aanranding

Een 78-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank tien maanden effectieve celstraf voor aanranding van een buurjongen. E.L. riep de jongen in huis en kuste hem ter hoogte van het kruis. “Hij heeft nooit iets geforceerd”, stelde zijn advocate.

Het toen 19-jarige slachtoffer sloeg af een toe een babbeltje met zijn buurman, wanneer die op zijn terras zat. Op een dag nodigde hij de jongen uit in zijn woning en toonde hij hem tijdens een rondleiding de grote spiegel in zijn slaapkamer. “Dat is ideaal voor de seks”, klonk het. Volgens het OM hield de jongen aan het bezoek een raar gevoel over.

Toen de beklaagde ziek werd verwaterde het contact. Maar op 8 april 2024 deed de toen 77-jarige E.L. opnieuw teken naar de jongen dat hij binnen moest komen. “Het slachtoffer dacht dat er iets scheelde, maar het gesprek werd steeds intiemer”, aldus de procureur. Zo polste de beklaagde of de jongen al een vriendin had.

In de zetel begon E.L. over de onderbenen van de tiener te wrijven. Hij probeerde met zijn hand in zijn broek te gaan en kuste hem ook ter hoogte van het kruis. Hierop verliet de jongen de woning. Tijdens zijn verhoor zag de beklaagde evenwel geen graten in wat hij deed. De procureur zag dat anders. “Dit was uiterst laakbaar en totaal onaanvaardbaar gedrag.”

Volgens de verdediging wist het slachtoffer na zijn eerdere bezoek dat E.L. homoseksueel is. “Hij wist bij wie hij binnenging”, zo pleitte meester Isabelle Jaques. “Mijn cliënt maakte inderdaad avances, maar van zodra hij merkte dat de jongen dat niet wou, is hij ermee gestopt. Ze voelden er zich allebei niet goed bij. Maar mijn cliënt heeft nooit iets geforceerd of afgedwongen.”

Meester Jaques drong aan op de vrijspraak. “Dit is geen zaak voor de strafrechtbank”, stelde ze. “Waar relaties ontstaan, moet er altijd eerst een kiem worden geplant. Maar mijn cliënt werd afgewezen. Hij voelde er zich net als die jongen niet goed bij.”

De uitspraak volgt op 14 april. (AFr)